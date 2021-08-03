​​​​​​​منظمات المجتمع المدني في الطبقة تطالب بمحاسبة كل من له يد بمجزرة شنكال

وأدلي البيان من أمام إدارة منظمات المجتمع المدني في الطبقة، بحضور كافة العاملين ضمن مكاتب إدارة المنظمات، وقرئ من قبل الرئاسة المشتركة لمنظمات المجتمع خديجة داوود وجاء فيه:

"يصادف اليوم الذكرى الأليمة السابعة للجريمة البشعة التي ارتكبها تنظيم الدولة الإرهابي بحق أخوتنا الإيزيديين المسالمين في شنكال حيث قام تنظيم الدولة تحت مسمى الدين بأخذ النساء سبايا وبيعهم في سوق النخاسة وقتل الرجال والشباب منهم متجاوزين كل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية".

وتابع البيان "حيث حولوا النساء سلعة متعة يستمتعون بها وقاموا بإرسال أطفال الإيزیديين إلى معسكرات أشبال الخلافة لتسميم عقولهم وكل ذلك على مرأى المنظمات الدولية والإنسانية ولاتزال معاناة أهلنا في شنكال مستمرة حيث يقوم الاحتلال التركي بقصف المناطق الآمنة ويرتكب المجازر".

وأعلنت منظمات المجتمع المدني من خلال البيان تضامنها وتعاطفها مع الإيزيديين في شنكال.

وطالب البيان في نهايته "محاسبة كل من كان له يد في هذه الجريمة اللاأخلاقية ويجب فتح تحقيق دولي من أجل إنصاف الحق واحترام الأديان الأخری".

(ع ص/سـ)

ANHA