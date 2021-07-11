​​​​​​​منظمات المجتمع المدني في الطبقة تستنكر قرار استمرار إغلاق معبر تل كوجر

وأدلت اليوم منظمات المجتمع المدني في الطبقة، ببيان إلى الرأي العام، حول قرار مجلس الأمن الدولي بإبقاء معبر كل كوجر مغلقاً أمام المساعدات الدولية والحركة الاقتصادية.

وقرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمنظمات المجتمع المدني في الطبقة، سطام الفرج.

وجاء في نصه: "إن مجتمعنا في شمال وشرق سوريا والذي عانى من ويلات الحروب والتهجير منذ عشر سنوات وبعد أن تم تحريره من وطأة الإرهاب يعيش اليوم أزمة إنسانية واقتصادية خانقة بسبب السياسات الدولية التي تبحث عن مصالحها دون النظر في مصلحة الشعب ومعاناته".

وتابع "بدلاً من أن يقوم المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب شعبنا لتخفيف معاناته عمّقها بإغلاق كافة المعابر الإنسانية وخاصة معبر تل كوجر"، وعدّه "شريان الحياة لشعبنا في شمال وشرق سوريا".

وأدان البيان "الصمت الدولي إزاء معاناة شعبنا" مناشداً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية والدول الفاعلة إلى "الوقوف بجانب شعبنا في شمال وشرق سوريا وفتح المعابر الإنسانية التي هي رئة المنطقة وشريانها الرئيسي".

مناشداً أيضاً "المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة التركية لفتح مياه نهر الفرات وعودتها لوضعها الطبيعي أمام شعب شمال وشرق سوريا".

(ع ص/ س ر)

ANHA