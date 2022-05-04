​​​​​​​منظمات المجتمع المدني في الرقة تنظم احتفالية لأطفال الشهداء في الرقة بمناسبة العيد

وشارك في الاحتفالية التي نظمتها منظمات المجتمع المدني بمناسبة عيد الفطر السعيد، المئات من عوائل وأطفال شهداء مدينة الرقة وريفها بالإضافة إلى أعضاء منظمات المجتمع المدني.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة ترحيبية باسم منظمات المجتمع المدني في الرقة ألقاها الإداري إبراهيم العكلة رحب من خلالها بعوائل وأطفال الشهداء.

وأشاد إبراهيم العكلة بدور الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل تحرير أراضي شمال وشرق سوريا من مرتزقة داعش التي حولت المنطقة إلى بقعة سوداء يسودها الظلم والاضطهاد بحق كافة المكونات.

واختتمت الاحتفالية بتقديم العديد من الهدايا المتنوعة تضمنت ألعاب ودمى للأطفال بهدف رسم البهجة على وجوه أطفال الشهداء في عيد الفطر السعيد.

(أ ع/خ)

ANHA