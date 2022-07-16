لم يعد خافياً على أحد بأن المناطق السورية المحتلة من قبل تركيا من إدلب مروراً بريف حلب الشمالي والشرقي ووصولاً إلى مناطق في ريفي الحسكة والرقة، تعتبر من أبرز المناطق التي تأوي متزعمين من داعش و "تنظيم القاعدة" ومجموعات مرتزقة أخرى.

فبعد مقتل متزعم مرتزقة داعش "أبو بكر البغدادي" في الـ 27 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 على يد التحالف الدولي في منطقة حدودية مع لواء اسكندرون شمال إدلب بتعاون استخبارتي من قوات سوريا الديمقراطية، قتلت طائرات "التحالف الدولي" باستهدافات متفرقة ضمن مناطق نفوذ الاحتلال التركي 48 إرهابياً من جنسيات سورية وغير سورية، بعضهم من متزعمي داعش ومرتزقة "حراس الدين" و"تنظيم القاعدة" وآخرين قضوا جميعاً في تلك الضربات التي طالت مناطق احتلال مرتزقة "تحرير الشام" ومجموعات أخرى من مرتزقة الاحتلال التركي بدءاً من إدلب مروراً بريف حلب الشمالي والشرقي، وصولاً إلى مناطق في ريفي الرقة والحسكة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الثلاثاء الماضي؛ مقتل زعيم مرتزقة "داعش" في سوريا "ماهر العقال" وإصابة أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة، بضربة نفذتها طائرة مسيّرة أميركية في ناحية جندريسه في مقاطعة عفرين التي تحتلها تركيا.

ولفت مقتل "العكال" الأنظار نحو تركيا التي تحتضن في المناطق التي تحتلها شمال سوريا آلاف المرتزقة المطلوبين دولياً؛ ممن ارتكبوا مجازر حرب في سوريا والعراق ودول أخرى.

(د ع)