​​​​​​​منذ بدء الأزمة السورية.. المقداد لأول مرة في القاهرة غداً

يعقد وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، صباح الغد، مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالعاصمة المصرية القاهرة.

وحسب وكالة روسية، سيبحث المقداد مع شكري الملفات الثنائية المشتركة وتطورات المشهد على الساحة العربية والدولية.

وتعد زيارة المقداد للقاهرة هي الأولى منذ تعليق مقعد سوريا في جامعة الدول العربية واندلاع الأزمة السورية في 2011.

وفي شباط الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أول زيارة رسمية له لدمشق منذ بدء الأزمة السورية 2011.

والتقى شكري ببشار الأسد، بالإضافة إلى فيصل المقداد.

(م ش)