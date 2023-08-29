​​​​​​​منذ عامين وإلى الآن مطالبات مستمرة بتسليم جثامين شهداء كمين خليفان

تعرضت وحدة تابعة لقوات الدفاع الشعبي في 28 آب 2021، لكمين غادر نصبه الحزب الديمقراطي الكردستاني لها بالقرب من نهر زي، أثناء توجهها من منطقة قنديل إلى بهدينان.

وأدى الكمين إلى استشهاد 6 مقاتلات ومقاتل، بينما نجا مقاتل تمكّن من العودة إلى وحدته ليكشف تفاصيل الكمين الذي نفّذه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الكريلا، ومن بين المقاتلات اللواتي استشهدن تولهلدان رامان (الاسم الحقيقي نسرين تمر).

شقيقة الشهيدة تولهلدان، أفين تمر استذكرت المقاتلين الشهداء 6، وأشارت إلى أن الشعب في شمال وشرق سوريا تضامن مع عوائل شهداء الكمين الغادر، عبر نصب خيمة أمام معبر سيمالكا لمدة 111 يوماً.

وطالبت أفين تمر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستجابة لمطالب عوائل الشهداء الـ 6 وتسليم جثامينهم، لدفنها بشكل يليق بالشهداء ومكانتهم.

واستنكرت أفين تمر استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم الاعتراف بارتكاب الجريمة الشنعاء، ونفي وجود رفات الشهداء عندهم. وقالت: "لولا نجاة المقاتل حقي زيلان من الكمين، لتنصل الحزب الديمقراطي الكردستاني من جريمة الخيانة التي ارتكبها وما زال يسير على نهجها".

PDK تنصّل من كل أعراف وتقاليد الثقافة الكردية

أفين تمر قالت: "ضمن العرف الكردي في حال تم الاعتداء على عشيرة معينة الكل يدافع عنها، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يتعاون مع المحتل بدلاً من التضامن مع أبناء جلدته".

أما عن حساسية المرحلة الراهنة التي يمر بها الشعب الكردي، فأشارت أفين إلى أنه يجب: "التقرب منها بروح المسؤولية القائمة على تحقيق الوحدة بين جميع الأطراف الكردية لضمان عدم وقوع الإبادة مرة أخرى، وللحفاظ على النضال والمكتسبات التي تحققت بتضحيات الشهداء".

ودعت أفين تمر جميع الشعوب الكردستانية التضامن معهم كعوائل الشهداء، للضغط على PDK لترك سياساته التي تصب في مصلحة المحتلين.

(ك)