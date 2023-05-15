​​​​​​​منذ 12 عاماً سوريا تشارك للمرة الأولى في اجتماعات الجامعة العربية

ويترأس وفد حكومة دمشق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ويضم الوفد معاونة وزير الاقتصاد للشؤون الدولية رانيا أحمد، ومدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية السفير رياض عباس ومدير العلاقات الدولية أنس البقاعي ومن مكتب وزير الخارجية المستشار إحسان رمان".

وكانت بدأت أمس أعمال اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لأعمال القمة العربية.

ويبحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي "سبل تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة"، وغيرها من المواضيع الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الدول العربية.

ومن المتوقع بدء وصول الزعماء العرب المشاركين في القمة العربية بدءاً من يوم الخميس، حيث تُجرى يوم الجمعة القمة العربية بمشاركة سوريا بعد تغييب استمر 12 عاماً.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال الاجتماع "إننا حريصون على دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتنفيذ القرارات التي ستصدر عن القمة وستنعكس إيجاباً على بلداننا وشعوبنا".

وتم إعادة سوريا للجامعة العربية في السابع من الشهر الجاري، حيث قررت جامعة الدول العربية إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء الماضي، بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل دعوة إلى بشار الأسد للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في مدينة جدة السعودية يوم 19 أيار الجاري.

(م ش)