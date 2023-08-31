​​​​​​​منتدى حول تقييمات القائد عبد الله أوجلان بخصوص المرأة

حضر المنتدى العشرات من الشابات القاطنات في مخيم مهجري كري سبي بناحية عين عيسى.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة، ندى شاهين، مقدمة تتضمن آراء وتقييمات القائد عبد الله أوجلان بخصوص المرأة، لافتةً إلى أن القائد عبد الله أوجلان يريد بناء شخصية المرأة القوية القادرة على تحقيق تقدم في مجتمعها، ونفض غبار العادات المتخلفة التي تقيد شخصيتها، ليجعل منها الشخصية الثورية الحقيقية الهادفة لتحقيق التقدم المنشود لمجتمعها.

وأضافت: "المرأة في منطقتنا يجب عليها أن تأخذ التوجيهات والآراء السديدة التي رسم ملامحها القائد عبد الله أوجلان؛ لأنها خلال السنوات الماضية استطاعت تحقيق ما لا يمكن تحقيقه بمعزل عن شخصية الرجل أو بالمعنى الحقيقي للذهنية الذكورية المتسلطة".

وتخلل المنتدى سنفزيون عُرض خلاله المراحل النضالية لشخص القائد عبد الله أوجلان ومدى التآمر الدولي الذي عايشه القائد ودور المرأة خلال الفترة التي شهدت انطلاقة حركة التحرر الكردستانية التي ارتبطت بشكل وثيق بفكر وفلسفة القائد لنصل إلى هذه المرحلة المتطورة والنموذجية عالمياً، وتمكنت من مواجهة التحديات والمتربصين بالمشروع القائم على التعددية والحرية لكافة الشعوب.

فيما دارت نقاشات بين الحاضرات، تمحورت حول الصعوبات التي تواجه المرأة وخاصة المرأة المهجرة ووجوب تصعيد النضال حتى تحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

(ي م)

ANHA