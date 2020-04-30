​​​​​​​منتدى حلب الثقافي: نثمن مواقف القائد أوجلان وحرصه على تحقيق الوحدة الكردية

وجاءت الدعوة التي أطلقها منتدى حلب الثقافي اليوم الخميس، من خلال بيان أُلقيَ في ساحة الجبانات الواقعة في قسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوات ومحاولات كردستانية لتحقيق الوحدة الوطنية بين الأحزاب والتنظيمات الكردية، في ظل التوترات السائدة في منطقة زينه ورتي في جنوب كردستان على مشارف جبال قنديل، إثر التحشيدات العسكرية للحزب الديمقراطي الكردستاني والقصف الجوي التركي الذي طال المنطقة الجبلية قبل أيام.

وقرأت البيان الرئيسة المشتركة لمنتدى حلب الثقافي ليلى خالد وجاء في نصه:

"في هذه المرحلة الحساسة من الأحداث والتطورات المتسارعة والتي لها انعكاسٌ خطير على القضية الكردية بشكلٍ عام، ومناطق الشمال والشرق السوري بشكل خاص من قبل الدولة التركية، ففي هذه المرحلة المفصلية والهامة يتوجب علينا التشبث بقضيتنا وضرورة توحيد الصف الكردي ونبذ الخلافات الحزبية الضيقة، والشروع في لمّ أطراف الحركة الوطنية الكردية للخروج بهيكلية وجسم وطني يعبر عن تطلعات وطموحات الشعب الكردي في سوريا من حرية وديمقراطية والانسجام التام.

إن تصاعد التوتر في منطقة زينه ورتي في جنوب كردستان بعد حشد كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني قواتهما فيها حيث تكشف جبالها على جبال قنديل ضمن مناطق الدفاع المشروع لقوات الدفاع الشعبي، إن منطقة زينه ورتي قد أخليت من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحاول دولة الاحتلال التركي استغلال أي صراع ينشأ في المنطقة لزيادة تمددها والسيطرة على تلك المناطق وجنوب كردستان برمته.

إننا في منتدى حلب الثقافي في الوقت الذي نرى فيه ضرورة توحيد مواقف الحركة الوطنية الكردية في روج آفا، نثمن مواقف القائد عبد الله أوجلان وحرصه على عدم انجرار الحركة الكردية إلى مواقف لا تخدم المصلحة الوطنية الكردية.

وبالمثل فإننا ندعو كافة أطراف الحركة الوطنية الكردية الى أخذ دعوة القائد على محمل الجد، ونحن في منتدى حلب الثقافي نبدي استعدادا للمساهمة في أي جهد وطني كردي أو سوري من شأنه أن يحقق وحدة القوى الوطنية والديمقراطية في البلاد ويقود الى إنهاء الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من تسع سنوات".

(ح م)