​​​​​​​منسقية مؤتمر ستار تطالب PDKبالإفراج الفوري عن سياسات من وفد RJAK

أصدرت منسقية مؤتمر ستار صباح اليوم بياناً كتابياً إلى الرأي العام ، بخصوص اعتقال قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) ثلاث سياسيات من وفد منظمة المرأة الحرة الكردستانية(RJAK) في مدينة هولير أثناء عودتهن من شنكال>

وأشار البيان في بدايته إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ينجر و بكامل وعيه وراء سياسات لا تخدم وحدة الصف الكردي" .

وانتقد البيان صمت المجتمع الدولي حيال الجرائم التركي وهجماتها على كردستان "إننا نرى في الآونة الأخيرة تكثيف للهجمات الدولة التركية المحتلة على مناطق الدفاع المشروع، دون توقف أو رادع من قبل المنظمات أو المؤسسات الدولية و تحت مرآى أعين العالم. كما ننوه بأن الهجمات اللإنسانية مازالت مستمرة باستخدام جميع الوسائل المحرمة دولياً ، حيث يريدون بشتى الطرق و الأساليب خنق الشعوب التي طالما آرادت ان تعيش بكرامة و إرادة حرة .

وأشار البيان إلى سياسات الحزب الديمقراطي وعدائه العلني للإدارة الذاتية والحركة التحررية الكردستانية "فهذه الهجمات تتضمن مساعي حزب الديمقراطي الكردستاني PDK، فإنهم يسعون جاهدين لتقويض الجهود الرامية لتوحيد الصف الكردي . قبل ثلاثة أشهر تم اعتقال عضوين من حزب الاتحاد الديمقراطي و ممثل الإدارة الذاتية لباشور كردستان من قبل أساييش حزب الديمقراطي الكردستاني و بعد جهود حثيثة من بيانات شديدة اللهجة تم الإفراج عن عضوي حزب الاتحاد الديمقراطي و لكن ما زال مصير ممثل الإدارة الذاتية جهاد حسن مجهولاً".

وأكد البيان أن سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني " تخدم مصالح العدو لعرقلة وحدة الصف الكردي و السير نحو اقتتال كردي -كردي أصبح نهجاً ينتهجه العدو في كل لحظة لذلك ومؤخراً تم اعتقال ثلاثة نساء سياسيات و هنّ خولة محمد حسين، جوانا عبد الحقي و سيرانا أحمد حسن ، من تنظيم RJAK أثناء عودتهن من شنكال لمشاركتهم في الذكرى السنوية السابعة لذكرى الإبادة الإيزيدية و مساندتهم للشعب الإيزيدي حيث تم اعتقالهن في هولير و حتى الآن لم يتم الإفصاح عن أية معلومة لذويهم أو إدارة تنظيمهم RJAK تنظيم المرأة الحرة الكردستانية".

وحملت منسقية مؤتمر ستار في بيانها " سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني كافة المسؤولية عن حياة هؤلاء النسوة و للتذكير أن إثنان من هؤلاء النسوة أمهات و أطفالهم قلقين بشأن أمهاتهم"، وطالبت المنسقية " سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني بالإفراج عنهم و باقصى سرعة ممكنة كونهن يعشن على أرض كردستان و لم يرتكبن ذنباً يستحق العقاب سوى إنهن كريات و يمارسن حقهن في السياسة" .

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ANHA