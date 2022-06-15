​​​​​​​منسقية مؤتمر ستار تدين هجوم الاحتلال التركي على سنوني بقضاء شنكال

في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قصفت مسيّرة تابعة للاحتلال التركي مجلس الشعب في ناحية سنوني وسوقها مرتين على التوالي.

في هذا الصدد، أصدرت منسقية مؤتمر ستار، اليوم الأربعاء، بياناً إلى الرأي العام، دانت فيه هجوم دولة الاحتلال التركي على قضاء شنكال، حصلت وكالتنا على نسخة منه.

وقالت المنسقية في بيانها "ما تزال انتهاكات الفاشية العثمانية تزيد من رصيدها في ارتكاب المجازر وجرائم الحرب الأكثر وحشية ضد الإنسانية، وخاصة ضد الكرد بمشروعهم الإنساني الذي جعل من الإنسان حقيقة لا تباد ولا تقهر".

وأضافت "تتبع تركيا كافة الأساليب والسياسيات القمعية والتعسفية ضد مناطق الدفاع المشروع وساحات النضال التي تتمتع بالأمان والاستقرار"، لافتة إلى أن هذا الاستهداف "ليس الأول، بل سبقته هجمات مماثلة على شمال وشرق سوريا من قبل الطائرات المسيّرة التابعة للاحتلال التركي، أمام أعين المجتمع الدولي الذي لم يبدِ أي موقف تجاه هذه الاعتداءات على سيادة دولة مجاورة".

كما طالبت منسقية مؤتمر ستار المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالقيام بواجبها الإنساني حيال ما يتعرض له المواطنون من انتهاكات على يد جيش الاحتلال التركي.

(ي م)

ANHA