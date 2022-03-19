​​​​​​​منسقية مؤتمر ستار تبارك قدوم نوروز وتدعو إلى جعله حرية القائد أوجلان

أصدرت منسقية مؤتمر ستار بمناسبة حلول نوروز 2022، بياناً كتابياً إلى الرأي العام، وصلتنا نسخة عنه.

وجاء في البيان:

"في يوم 21 آذار يحتفل شعبنا الكردي بعيده القومي، عيد نوروز، اليوم الجديد، عيد الحرية، ففي هذه المناسبة التاريخية التي تحمل معاني رمزية تتجسد فيها إرادة الشعب في طموحه للتحرر والسلام، وترمز إلى انتصار الشعب في ثورة الحرية التي دحرت الاستبداد والظلم والعبودية وأوقدت شعلة نوروز مبشّرة بقدوم عهدٍ جديد تتحقق فيه إرادة الشعب".

وبهذه المناسبة، تقدمت المنسقية بأجمل التهاني وأحر التبريكات "للقائد عبد الله أوجلان، وجميع أبناء شعبنا الكردستاني وشعوب المنطقة، وذوي الشهداء والشعوب المحبة للخير والسلام"، كما بارك "قواتنا من وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية والأسايش الذين يحمون المنطقة بكل مكوناتها.

"نوروز رمز الخلاص من الظلم"

واستذكرت منسقية مؤتمر ستار جميع شهداء نوروز في شخص الشهيد مظلوم دوغان، والشهيدة رهشان وسوسن وجميع شهداء الحرية، وأكدت "نقف بإجلال أمام أرواح الشهداء الأبرار الذين سطّروا بشجاعة أروع الملاحم البطولية طريق الخلاص بالتضحية بأرواحهم الطاهرة لتنير طريق الانتصار ولتحقيق الحرية والسلام".

مشيرة إلى ما يمثله عيد نوروز "الذي هو رمز الحرية والمساواة والخلاص من الظلم والاستبداد، فمقاومة وصمود شعبنا أثبتت للاحتلال التركي ولجميع أعداء الشعب الكردي أنّ إرادة ونضال الشعب الكردي ستنتصر دوماً، وستفشل جميع مخططات ومساعي أعدائه في النيل من مكتسباته". وجددت العهد "الذي قطعناه لشهداء الديمقراطية والحرية بأننا سنواصل مسيرتهم النضالية حتى تحقيق النصر".

"لنعمل بروح المقاومة التاريخية التي ألهمت العالم"

ولفتت إلى ما يمثله نوروز للكرد، بالقول: "عيد نوروز هو عيد الحرية والسلام حيث يحتفل أبناء شعبنا الكردي في أجزاء كردستان، وفي كافة مناطق وجوده في العالم بعيده القومي والتاريخي، والذي يُعبّر في الوجدان التاريخي للشعب الكردي عن الأمل والحياة والمقاومة، ويرمز إلى الثبات على الحرية والحق، هذا العيد الذي بدأ بقضاء كاوا الحداد الثائر الكادح، على الظلم والطغيان ورفع شعلة الحرية عالية.

فمنذ أقدم العصور والشعب الكردي يقاوم الظلم والطغيان متمسكاً بالحياة والحرية، حيث يعتبر عيد نوروز أهم مناسبة يُعبر فيها الكرد عن إرادتهم الحرة ورفضهم للظلم والتسلّط والخنوع، واختيارهم للحياة والحرية والكرامة".

ودعت عموم الشعب إلى رفع وتيرة المقاومة والنضال للعمل معاً بروح المقاومة التاريخية التي ألهمت العالم.

تحقيق الحرية والديمقراطية ممكنة بتحرير القائد أوجلان جسدياً

منسقية مؤتمر ستار ذكرت خوض شمال وشرق سوريا معركة الوجود، "علينا أن نقاوم معاً كل المؤامرات التي تحاك ضدنا، وفي أجزاء كردستان الأربعة، وعلى كافة الساحات النضالية، متشبثين بقيم المقاومة والعيش المشترك، ومستندين إلى نهج أخوة الشعوب لكي نعبر بشعبنا إلى بر الأمان في خضم كل هذه التهديدات والمخاطر التي تحيط بنا، ولنجعل من نوروز عام 2022، نوروزاً لتحرير القائد جسدياً؛ لأنّ تحقيق الحرية والديمقراطية ممكن من خلال حرية القائد".

مضيفة "كما يدرك شعبنا وأصدقاؤنا هذه الحقيقة جيداً، فشعلة كاوا الحداد ما زالت متقدة في روح الكرد الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية جميع أبناء سوريا للوصول بهم إلى الأمان".

وتمنت أن "يكون نوروز بداية لمرحلة جديدة من النضال والكفاح والمحبة والسلام حتى الوصول بسوريا إلى دولة لا مركزية ديمقراطية، وأن شعلة نار نوروز المقدسة ستزيل ظلمة القهر والاحتلال".

(ي م)

ANHA