​​​​​​​منسقية مؤتمر ستار تبارك الذكرى السنويّة السابعة لتحرير كوباني والثامنة لتأسيس الإدارة الذاتيّة فيها

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته منسقية مؤتمر ستار في روج آفا بمناسبة حلول الذكرى السنوية السابعة لتحرير كوباني من داعش، والذكرى الثامنة لتأسيس الإدارة الذاتية في كوباني، وقالت في البيان:

"سبعة أعوام مرّت على تحرير كوباني التي أصبحت رمزاً للمقاومة على مستوى العالم أجمع، المقاومة ضد أعتى تنظيمٍ إرهابي، المقاومة التي غيّرت كل موازين القوى والسياسات والمراهنات التي راهنت عليها القوى الدوليّة والاستبداديّة وأفشلت المؤامرة التي أحيكت من أجل النيل من ثورة روج آفا و شكّلت منعطفاً تاريخياً لتلفت أنظار العالم إلى الإرادة الحرّة لشعوب المنطقة والدور التاريخي الذي تقوم به بنات وأبناء المنطقة ضد الإرهاب الظلامي الذي أراد إعادة شعوب المنطقة إلى عصور الجاهليّة وعصر السبايا والجواري.

بمقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة YPG و YPJ والتي سطّرت ملاحم بطوليّة من التضحية والفداء من أجل حماية كوباني والمكتسبات المتحققة في الإدارة الذاتيّة الديمقراطيّة التي تشكّلت بجهودٍ عظيمةٍ من مراهنات وسياسات الاحتلال التركي الطوراني ومرتزقته، بل كسبت تعاطف الملايين من شعوب العالم لتعلن يوماً عالميّاً للتضامن مع مقاومة كوباني، بهذه الروح الفدائيّة لآرين ميركان، دستينا وريفان وجميع رفاقها الذين سطّروا أروع ملاحم البطولة ضد الإرهاب الداعشي المدعوم من دولة الاحتلال التركي والتي تقوم هي بدورها بالهجمات متكررةً على كوباني وعلى عموم شمال شرق سوريا محاولة بذلك الانتقام لمرتزقتها من داعش الذين تم القضاء عليهم في الباغوز والفصائل الأخرى التابعة لها، وما الهجمات الأخيرة على الحسكة وكوباني والرقة وشنكال وجميع المناطق التي تعيش حالة استقرار وأمان ضمن مشروعٍ ديمقراطي، إلّا محاولاتٌ لإعادة إنعاش داعش من جديد وتنفيذ مخططاتها القذرة و استمراراً لسياسة الإبادة التي تنتهجها ضد الشعب الكردي خصوصاً، وضد جميع الشعوب المتعايشة على مبدأ أخوة الشعوب وضرب الأمن والاستقرار في مناطق الإدارة الذاتيّة وخلق الفوضى من أجل استغلال الفرصة للتدخل العسكري في المنطقة لتحقيق أحلامها في إعادة أمجادها الطورانيّة العثمانيّة ولكن المقاومة التي تبديها قواتنا التي استمدت القوة من المقاومة التاريخيّة في كوباني وبروح مقاومة كوباني تشكلت.

بهذه المناسبة نحيي مقاومة شعبنا التاريخيّة في كوباني وجميع مناطق شمال وشرق سوريا، ونبارك الذكرى السنوية السابعة لتحرير كوباني، والذكرى السنوية الثامنة لتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطيّة فيها، على عموم شعبنا ونعاهد الشهداء الذين قدّموا الغالي والنفيس من أجل أمن المنطقة وحمايتها، وتأكيداً على روح المقاومة نناشد عموم شعبنا والمرأة خاصة من أجل تصعيد النضال والتنظيم بروح المسؤولية والثبات والالتفاف حول قواتنا التي لم تبخل من أجل حماية مكتسبات الثورة وإفشال جميع المخططات العدوانيّة والمؤامرات التي تحاك من أجل النيل من الإرادة الحرّة لشعوب المنطقة".

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ANHA