​​​​​​​منسقية مؤتمر ستار روج آفا تستذكر الأم عويش في الذكرى الـ 27 لوفاتها

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته منسقية مؤتمر ستار روج آفا بمرور الذكرى السنوية لوفاة الأم عويش، وقالت في بيانها:

"نحن في مؤتمر ستار وباسم كافة نساء شمال وشرق سوريا نستذكر الأم عويش والدة القائد عبدالله أوجلان في ذكرى وفاتها السابعة والعشرون ونطلب لروحها الرحمة والمغفرة.

الأم عويش كانت مثال المرأة الحرة والمقاومة فهي التي قاومت ظروف الحياة الصعبة والعوائق الكبيرة التي كانت تواجهها في كافة مناحي الحياة العائلية والاجتماعية والاقتصادية لكنها لم تستسلم وربت أطفالها بروح تحدي للحياة.

كانت الأم عويش بمثابة مدرسة وحياتها كانت مليئة بالعبر العديدة كالصبر,

العناد, الانتقام, عدم الاستسلام, العيش بكرامة والتوق للحرية وكل هذه الصفات والخصال مهدت الأرضية لإنشاء شخصية قيادية وعظيمة كالقائد عبدالله أوجلان الذي بدأ مسيرته النضالية منذ نعومة أظفاره من خلال التناقض الذي كان يعيشه ومواقف والدته الثابتة في الحياة رغم أنها لم تكن تجيد القراءة والكتابة إلا أنها كانت تمتلك مبادئ ثابتة في الحياة كالإرادة والاصرار في مواجهة حياتها التي كانت مثقلة بالمتاعب.

الأم عويش أثبتت بأن الحرية تبدأ من طفولة من خلال تربيتها السليمة للقائد ودعمها له.

إن الانجازات العظيمة التي حققتها شعوب شمال وشرق سوريا عامة والمرأة على وجه الخصوص هي ثمرة جهد عظيم بذله ومازال يبذله القائد ضد النهج الشوفيني

و القوموي للقوى الرأسمالية الكبرى وترسيخ نهج الأمة الديمقراطية كمشروع بديل عنه للوصول بالشعوب المضطهدة إلى بر الأمان.

وفي الختام نقول إن الأم عويش ستبقى مثالاً عظيماً وفخرا لنا لأنها صاحبة الفضل الأكبر في إنارة طريقنا نحو الحرية فهي التي حملت وأنجبت وربت هذا القائد العظيم الذي بفضله ننعم بالحياة الحرة.

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ANHA