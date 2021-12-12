​​​​​​​منشق عن مرتزقة روج: المجلس الوطني الكردي ينفذ أوامر الدولة التركية لافتعال اقتتال داخلي

توجّه الشاب الكوباني طوفان كوباني الذي كان منضماً إلى مرتزقة روج للالتحاق بصفوف وحدات حماية الشعب بعد أن أدرك حقيقة هؤلاء المرتزقة. وأوضح المقاتل في وحدات حماية الشعب الذي بقي ضمن مرتزقة روج لثلاث سنوات أن هدف مرتزقة روج هو حصول الاقتتال بين الكرد.

'لم يسمحوا لنا بالعودة لروج أفا'

يقول طوفان كوباني "عندما انضممنا للبيشمركة كانوا يقولون لنا ستذهبون لروج أفا للقتال، ولكن هذا الكلام لم يُطبق بعد أن تدربنا لم نعبر إلى روج أفا. ولا يزالون يقولون لهم ذلك. كانوا يقولون إن المجلس الوطني الكردي هو قاعدتكم السياسية. لا يزال مئات المنخرطين في صفوف البيشمركة يُدربون وفقاً لفكرة نحن ندعم ثورة روج أفا".

أوضح كوباني أنه عندما لم يعبروا إلى روج أفا عندها بدؤوا بقتال الكريلا وتابع "كانت ميادين الكريلا قريبةً من الحدود. ما لم يستطع الجنود الأتراك القيام به كانوا يقومون به من خلال البيشمركة. ونرى الأن أنّ البيشمركة متورطةٌ في القتل. رفاقنا يستشهدون على أيديهم".

وذكر طوفان كوباني أنه في العامين الأوليين الذين بقي خلالهما في صفوف مرتزقة روج قد استُخدم آلة حربٍ وتابع " كانوا يرغبون بإرسالنا أينما تواجد الحرب. ورويدا رويداً وصلت الهجمات لروج أفا. اُحتلت عفرين فقلنا من الممكن أنه لم تكن هناك فرصة لذهابنا للدفاع عنها. ولكن عفرين وقعت الأن بيد العدو. بعد ذلك ظهرت التهديدات على سري كانيه وكري سبي حينها أيضاً بقينا هناك. لقد فكرنا بالأمر وناقشناه. لكن أثناء الحرب وضعوا بعض الشروط وقالوا هذه هي شروطنا. ولكنك لا تستطيع وضع الشروط أثناء الحرب، تستطيع فعل ذلك بعد الحرب ومناقشة ذلك. عندها فكرت بذلك الوضع قليلاً. كانت عائلتي في روج أفا ولكن كنت في باشور وحدي. كنت أتحدث مع عائلتي فوجدت أنّ ما يجري هنا أمرٌ مختلف. فما الوهم الذي أعيش فيه. وعلى هذا الأساس تعرفت على الحركة قليلاً. كان يقوم البعض هنا بالدفاع عن مُدني بينما كنت أنا هناك".

تحدث طوفان كوباني عن تعرّفه على الحركة وقال "في البداية عندما أتيت لم أكن أعرف الحركة. أردت فقط المجيء للدفاع عن وطني. ولكني رأيت الفارق بين البيشمركة ووحدات حماية الشعب مع الوقت أثناء التدريبات. كنت هناك كمجندٍ فقط. وفي آخر الشهر يقبض كل شخص نقوده ويعود إلى منزله. لم يكن أحدٌ يعرف الآخر. كانت كمرتزقة الجيش الحر تماماً. على سبيل المثال أن تذهب إلى تلك المدينة للقتال وتحقق مصالحك الشخصية. كنا نعمل لقاء المال. لكن الماديات لا تعني شيئاً هنا. أنت لا تعمل هنا لأن شخصٌ ما يطالبك بذلك بل تقوم به من أجل نفسك. أنت تدرك هدف عملك.

يتم الآن تطبيق حربٍ خاصةٍ. يريدون استصغار الرفاق بعيون المجتمع. على سبيل المثال يقولون الأن عودوا إلى عفرين. على أي أساس سيعودون. والعائد يُقتل ويُعتقل".

'ينفذ المجلس الوطني الكردي أوامر الدولة التركية'

يشير طوفان كوباني إلى السياسة التي يرغب المجلس الوطني الكردي بتطبيقها في روج أفا ويقول "يطبّق المجلس الوطني الكردي بأمرٍ من الدولة التركية حرباً خاصة على الشعب وخاصة الشباب. تقوم بتشويه الإدارة الذاتية بين الشعب وتسعى لإبعاد الشعب عن أرضه. تستمدّ هذه الألعوبة أساسها من الدولة التركية. لأن الدولة لا تستطيع القيام بها بشكلٍ مباشرٍ تقوم بهذه الممارسات على يد الخونة والقتلة التابعين لها".

وأشار كوباني إلى أن من فتح الطريق للمرتزقة أثناء معارك عفرين وسري كانيه وكري سبي كان الأشخاص المرتبطين بالمجلس الوطني الكردي وأوضح هذا الأمر "طبّقت الدولة التركية ومرتزقتها أثناء احتلال أراضي روج أفا بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والمجلس الوطني الكردي حرباً خاصةً على الشعب. من كان بجانب المرتزقة وفتح لهم الطريق أثناء هجمات الدولة التركية كان أعضاء المجلس الوطني الكردي. يتلقى المجلس الوطني الكردي أوامره من الدولة التركية".

'لقد تعرفت على الحقيقة الكردية بين وحدات حماية الشعب'

يقول المقاتل في وحدات حماية الشعب طوفان كوباني" عندما كنت ضمن البيشمركة رأيت هذه الحقائق. قلت ما الذي أفعله. نحن نقتل بعضنا البعض بسبب عدونا الأساسي على مر السنوات. واتخذت قرار الانضمام لصفوف وحدات حماية الشعب. تعرّفت إلى الحقيقة الكردية وإلى وجودي ككردي وهويتي عندما انضممت إلى وحدات حماية الشعب. مع التعرف على فكرة الحياة الحرة أدركت ما هي وظيفتي".

ويدعو طوفان كوباني مرتزقة روج ويقول إنه يجب أن يتراجعوا مهما جرى. يجب أن يفتحوا أعينهم وينظروا حولهم. يجب ألّا ينصت الشعب والشباب إلى ممارسات الدولة التركية وألاعيب المجلس الوطني الكردي".

ووجه هذه الرسالة "يجب ألّا ينصت الشعب لأقاويل المحيط مهما كانت. يريد المجلس الوطني الكردي بأمر من الدولة التركية تشجيع شبابنا وشعبنا على حياةٍ لاأخلاقيّةٍ. من الضروري أن يكون الجميع واعياً وخاصة الشباب. يجب أن يعرفوا حقيقتهم. إن سياسة؛ لا يُعاش هنا سأهاجر للخارج، هي ألعوبةٌ للدولة التركية".

(ر)

ANHA