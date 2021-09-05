​​​​​​​منصة KCDP: مقتل 31 امرأة في شهر آب داخل تركيا

ووفقاً لتقرير صادر عن "منصة سنوقف قتل النساء" يوم أمس السبت، فإن 31 امرأة قتلت في شهر آب الفائت مع وجود الشبهة في قضايا 21 امرأة أخرى.

وصنف التقرير حالات القتل بحسب القاتل: "قُتلت 6 نساء على يد أزواجهن، 5 سيدات على يد أقربائهن، 4 سيدات على يد أصدقائهن السابقين، 4 سيدات على يد والدهن، 3 سيدات على يد معارفهن، و3 سيدات من قبل أبنائهن".

177 امرأة قتلن منذ بداية العام

وفي أشهر آذار، نيسان، حزيران، تموز قتلت على الأقل 104 امرأة. فيما وصلت عدد الجرائم منذ بداية العام بحسب بيانات المنصة إلى 177 امرأة.

ويتعرض معظم النساء للقتل على يد معارفهن أو يتعرضن للعنف، ومن المعروف أيضاً أن من يسهل للقتلة أفعالهم في تركيا هي السياسات الحكومية التي تم تغييرها في الآونة الأخيرة والتي تمكّن "القتلة والمهاجمين من ارتكاب الجرائم والتنصل منها بشكل قانوني".

وأدانت المنظمة جرائم القتل والتعذيب التي تتعرض لها النساء في تركيا مطالبة الأطراف الدولية المعنية بالتدخل للحد من هذه الانتهاكات الجسيمة.

(س و)