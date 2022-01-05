أصدرت المنصة النسائية التركية تقريرها لعام 2021، كشفت فيه مقتل 280 امرأة على يد رجال، و217 قتلن في ظروف غامضة في العام نفسه.

وبحسب المنصة، فإن 33 امرأة، من أصل 280 امرأة قتلن، راجعن الشرطة والنيابة العامة قبل مقتلهن، وقدمن شكاويهن، إلا أن جرائم قتل النساء على أيدي الرجال، لم تتوقف، لعدم قيام السلطات بواجبها في حماية النساء من العنف والجرائم التي يتعرضن لها، ولا يُعرف عدد الأشخاص الذين تم التحقيق معهم في قضية قتل النساء، وفقاً للتقرير.

كما جاء في التقرير أنه، وعلى الرغم من شكاوى النساء، إلا أن السلطات لم تحمِ المرأة ولم تلتزم بالمادة (6284)، مشيراً إلى تناقض واضح في ادعاء وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأن "عدد جرائم قتل النساء قد انخفض"، في حين تم اعتقال ومحاكمة عشرات النساء اللواتي يمارسن حقوقهن القانونية.

وأشارت المنصة في تقريرها إلى أن "المجرمين يكتسبون القوة ويحصلون على الدعم من السلطات التركية، والقتلة لا يعاقبون، وبالتالي ليس هناك أي رادع لجرائمهم التي تزداد بشكل جلي".

في شهر.. مقتل 30 امرأة في تركيا

وأفاد تقرير المنصة أن 30 امرأة قتلن، و21 فقدن حياتهن في ظروف غامضة، وذلك خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام المنصرم.

هذا، وجاء في التقرير السنوي للمنصة أن: "(280) امرأة قتلن خلال عام 2021؛ (125) امرأة من قبل أزواجهن، (37) من قبل أصدقائهن من الذكور، (24) من قبل معارفهن، (21) من قبل الزوج السابق، (16) على يد أقاربهن، (13) على يد أصدقائهن السابقين، (11) على يد أولادهن، (6) على يد أخوتهن، (3) عن طريق المعارف، وامرأة واحدة من قبل شخص كان يلاحقها لفترة طويلة، بينما لا يزال مكان قتل (11) منهن مجهولاً".

وأوردت المنصة في تقريرها أماكن ارتكاب جرائم القتل: "178 امرأة في المنزل، 33 امرأة في الشارع، 12 في الميدان، 10 في العمل، 9 في السيارة، 8 في مكان وحيد، 6 في الفندق، امرأتان داخل مبنى، امرأتان في متنزه، امرأة في الحجرة، امرأة في مكتبها القانوني، امرأة في مصنع، امرأة في موقف للسيارات، امرأة أمام منزلها، وامرأة في حديقة مركز صحي، كما لم يتم تحديد مكان وفاة 10 نساء".

(ش ع)