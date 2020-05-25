​​​​​​​منحوا أطفالهم الشهداء فرحة العيد وطالبوا بمحاسبة مرتكبي المجزرة

ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقتها في الثاني من كانون الأول 2019 مجزرة مروعة بحق أطفال مهجري عفرين المتواجدين في مناطق الشهباء، استشهد على أثرها /10/ أشخاص بينهم /8/ أطفال, وإصابة /13/ آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

واستقبلَ ذوو شهداء مجزرة تل رفعت عيد الفطر بحسرة فقدان أطفالهم، وفي صبيحة يوم الأول للعيد زار ذوي الشهداء أضرحة أطفالهم ووضعوا عليها أكاليل من الورود وثياب العيد والحلوى.

عبد الرحمن حسو، والد الطفلين الشهيدين (سمير حسو 9 سنوات، ومحمد حسو 15عاماً) تحدث لوكالتنا بحسرة فقدان أطفاله قائلاً "هذا العيد الأول الذي يمر علينا بفقدان طفلينا، قبيل العيد تردد ألسنة أطفالي وزوجتي لشراء ثياب واحتياجات العيد لمحمد وسمير أيضاً لإحساس بأنهم ما زالوا معنا وبيننا".

عبد الرحمن حسو طالب منظمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل بالخروج عن صمتها ومحاسبة الدولة التركية على أفعالها لما ارتكبته بحق الأطفال في تل رفعت.

أسمهان خلو، أم الطفل الشهيد عارف محمد الذي كان يبلغ 6 أعوام أثناء استشهاده تقول "اشتريتُ ثياب العيد لطفلي الشهيد، هذه العيد الأول نستقبله بعد استشهاده وفي صباح العيد خلال زيارتي لضريح طفلي تحدثت له بأنني جلبت له ثيابه العيد".

وناشدت أسمهان في ختام حديثها المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتدخل لعدم تكرار المجازر والانتهاكات بحقهم وحق أطفالهم وقالت "رغم كل ما مر نأمل العودة إلى عفرين قريباً".

(س و)

ANHA