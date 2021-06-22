وأعرب المنبر في بيان أصدره أمس عن تفاجئه "ببيان ممن يزعمون تمثيل المعارضة تدعو دولة خارجية للسيطرة على منبج المحررة وتل رفعت" في لحظة "نكون فيها بأمس الحاجة للم شمل شعبنا الذي فرقته الأجندات الخارجية للشروع بفتح حوار سوري سوري للحفاظ على وحدة شعبنا وترابه".

وأفاد بأن دعوة ما يسمى الائتلاف "دعوة باطلة" و "مجرد اتهام سياسي، حيث رفضت هذه المعارضة إجراء أي تحقيق قانوني من خبراء للتأكد ممن يقف خلف هذا القصف رغم طلب ذلك من عدة جهات وخاصة الإدارة الذاتية لشمال شرق سورية مما يؤكد النوايا المبيتة مسبقاً للبعض لشق الصف السوري واتهام شقيقه بالوطن خدمة لأطراف إقليمية".

وكان رئيس ما يسمى "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" المدعو نصر الحريري، قد طالب خلال مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي، في مدينة إسطنبول التركية، دولة الاحتلال التركي بالتدخل العسكري إلى جانب مرتزقة ما يسمى "الجيش الوطني" في تل رفعت ومنبج وكافة المناطق السورية.

ودعا منبر التآخي السوري سوريّي الداخل والخارج إلى "الحذر من هؤلاء الذين ينفذون أجندات خارجية لا تخدم شعبنا وأهدافه بالحرية والعدالة"، وعّد "إصدار هكذا بيانات ودعوات يعتبر خيانة لمبادئ شعبنا وثورته".

كما لفت البيان إلى أن أهل منبج أعلنوا رفضهم لـ "دخول ما يسمى معارضة وداعميها أو النظام إليها".

وأكد على "فتح حوار سوري سوري بين الشرفاء من جميع السوريين لتشكيل نواة وطنية لمرحلة انتقالية تقود سورية وشعبها لبر الأمان والاستقرار".

(س ر)