​​​​​​​منبج.. وقفة احتجاجية وبيان استنكارًا لخفض تركيا منسوب مياه نهر الفرات

وقرأت الرئيسة المشتركة لمجلس الخط الغربي، رويدا حنيضل، بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام المجلس وبحضور أعضائه.

وأدان المجلس في بيانه "سياسة أردوغان الممنهجة بحق الشعب السوري بقطع المياه".

وأضاف "مازالت تركيا وكعادتها تمارس كافة أنواع العربدة السياسية في المنطقة عمومًا وسوريا خصوصًا، ومازالت تلهث وراء حلمها في إعادة أمجاد إمبراطورتيها العثمانية الزائلة، وتسعى بكل المجالات إلى تحطيم أي فكر ديمقراطي ينتشر في المنطقة، وما نشاهده ونراه من ممارسات احتلالية داخل الأراضي السورية والتي توصف بجرائم حرب بكل المقاييس والمعايير الدولية، من تغيير ديمغرافي إلى أسلوب القتل الممنهج وسرقة الآثار والاعتقالات التعسفية واستباحة للأرض والعرض، تكمل مشوارها الاستيطاني والتوسعي من خلال هجماتها المتكررة على عين عيسى واستهدافات عشوائية للمدنيين في منبج وكامل الشريط الحدودي".

وقال المجلس في بيانه "إن تركيا لم تكتفِ بكل هذه الأساليب بل لجأت إلى محاربة السوريين في شمال وشرق سوريا من خلال سياسة التعطيش وقطع المياه عن سوريا ضاربة بعرض الحائط المواثيق والمعاهدات الدولية، ويدرك حزب العدالة والتنمية مدى الضرر الذي سيلحق بالقطاعات كافة من قطع المياه، ولاسيما القطاع الزراعي والذي يعتبر من أهم الموارد على مستوى سوريا بشكل عام".

وأوضح أنه "أمام صمت المجتمع الدولي وحكومة دمشق، ستتمادى تركيا في عنجهيتها ومحاولاتها الاحتلالية والاستفزازية بكل الطرق، لذلك لابد أن يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات الدولة التركية ولجم جماحها".

وفي ختام البيان، وجه المجلس رسالة إلى تركيا ورئيسها، قال فيها "من هذا المنبر؛ نقول لك يا أردغان إنك تستطيع حجب الماء عن أراضينا ولكنك لا تستطيع أن تحجب شمس الحرية من إرادتنا".

يشار إلى أن تركيا خفّضت منسوب مياه نهر الفرات المتدفق إلى الأراضي السورية بنسبة كبيرة منذ أكثر من شهر، ما أدى إلى انخفاض كبير وكارثي في منسوب النهر، الأمر الذي ألقى بظلاله على قطاعات حياتية عدة، من أبرزها الزراعة والكهرباء.

وبحسب إدارة سد تشرين، وهو أحد السدود القائمة على نهر الفرات شمال سوريا، فإن نسبة الوارد المائي لا تتعدى 200 مترًا مكعبًا في الثانية، بينما تنص اتفاقية سابقة موقعة بين الحكومة السورية والتركية على أن تحصل سوريا على ما لا يقل عن 500 متر مكعب من المياه في الثانية.

(كروب/ج)

ANHA