​​​​​​​منبج.. تودّع شهيد وتعلن عن سجل شهيد آخر

اجتمع اليوم الثلاثاء, المئات من أهالي مدينة منبج أمام مشفى الفرات لتشييع جثمان المقاتل عادل جمعة زريف في صفوف مجلس منبج العسكري, وعند استلام المشيعين جثمان الشهيد توجهوا في موكب مهيب صوب مزار الشهداء جنوب المدينة.

ولدى وصول الموكب إلى مزار الشهداء, قدم مقاتلو مجلس منبج العسكري عرضاً عسكرياً بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت, ثم ألقيت كلمات، منها كلمة باسم مجلس منبج العسكري، ألقاها القيادي في المجلس عبد الرحمن البناوي قائلاً" نزفّ اليوم وردة جديدة الى حديقة الزهور حديقة الشهداء".

وقالت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء هنادي محمد في كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء" إلى كل شهيد سقط في ساحات المعارك على أرض الوطن ليحرر أرضنا من ظلم الإرهاب, إلى كل أم وأب وزوجة شهيد قدّم نفسه من أجل تحرير بلادنا من الإرهاب، طوبى لهؤلاء الشهداء لنيلهم المراتب العليا ألا وهي الشهادة".

ومن جانبها قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي نزيفة خلو في كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها" ننحني إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، فهم قاموا بواجبهم العسكرية تجاه وطنهم وأرضهم".

كما أُلقيت خلال مراسم الشهداء كلمة باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ألقيت من قبل الرئيس المشترك للشؤون الاجتماعية والعمل فاروق الماشي قائلاً " مدينة منبج دائماً لها بصمة تاريخية، وقدمت شهداء في سبيل تحريرها من رجس الإرهاب".

وأشار الماشي إلى أن مدينة منبج تزف اليوم وردة جديدة إلى حديقة الأزهار بالتزامن مع ذكرى إعلان حملة تحرير منبج من الإرهاب, واليوم نقولها بكل فخر واعتزاز نحن نقف قلعة صامدة أمام كل من يتحدى مناطق شمال وشرق سوريا ومنبج خاصةً.

هذا وخلال المراسم أعلن مجلس عوائل الشهداء عن سجل الشهيد ناصر جليغان الاسم الحركي حرتياني المقاتل من صفوف مجلس منبج العسكري الذي استشهد أثناء أدائه واجبه العسكري .

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأت عضوة مجلس عوائل الشهداء فاطمة شيخو وثيقتي الشهيدين وسلمتهما إلى ذويهما, ثم وُري جثمان الشهيد عادل الثرى وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحي مقاومة الحرية والشهداء.

(س ع/سـ)

ANHA