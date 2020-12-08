​​​​​​​منبج... تجار العملة في قبضة قوى الأمن الداخلي

وقال المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي إن قوات مكافحة الجريمة رصدت قبل عدَّة أيام تاجر عملة مزوَّرة في مدينة منبج، وألقت القبض عليه بالجرم المشهود في السوق خلال عمله في النصب والاحتيال ومحاولته تصريف العملة.

وبيّن المركز الإعلامي أنه تمت مصادرة 15 ألف دولار كانت بحوزته أثناء القبض عليه، وهي من فئتي "المئة والخمسين".

ونوه المركز الإعلامي أنه تم القبض على شخصين كانا يساعدانه في تصريف العملة، وإحالتهما إلى العدالة تبعًا للأنظمة والقوانين النافذة.

ولفت المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي إلى أنه وبالتنسيق مع النيابة تعمل قوات مكافحة الجريمة على تسليم المضبوطات إلى النيابة، وإتلافها بطرق مخصصة حسب نوع وطبيعة المواد المضبوطة.

(هـ ن)

ANHA