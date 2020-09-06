​​​​​​​منبج... تفكيك أربع عبوات ناسفة تزن كل منها 16 كيلو غرام

حسب الصّفحة الرسمية لإعلام قوى الأمن الداخليّ تمّ العثور على أربعة عبوات ناسفة مجهّزة للتفجير فكّكها خبراء الألغام في المدينة.

وكما نشرت الصفحة بأنّ الأهالي قدّموا بلاغاً لقوى الأمن الداخلي بوجود أجسام غريبة مشبوهة بالقرب من المدخل الجنوبي لمنبج ليقوم خبراء الألغام بتفكيك أربعة عبوات ناسفة دون أيّ أضرار، وبمدّة تجاوزت النصف ساعة من تفكيك محتوى العبوات.

هذا وتزن كلّ واحدة منها ستّة عشر كيلو غراماً من مادةTNT وموصولة بأجهزة تحكّم عن بعد وأسلاك نحاسية عالية الحساسية.

فيما تقوم قوى الأمن الداخلي بتنبيه الأهالي لأخذ الحيطة والحذر من أي أجسام غريبة ومشبوهة والإبلاغ عنها للحفاظ على أمنهم وسلامتهم من غدر خلايا الإرهاب المعادية الهادفة لنشر الفوضى وضرب مستوى الأمن والاستقرار الّذي تشهده المدينة.

(س ع/ل)

ANHA