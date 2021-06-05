​​​​​​​منبج... حصيلة عمليات القصف والاستهداف لقرى على خطوط التّماس خلال شهر أيار

وذكر المركز الإعلامي في الحصيلة التي نشرها، يوم أمس الجمعة، تعرض قرى "عرب حسن كبير، الهوشرية، الجات، توخار كبير وتوخار صغير، أم عدسة، الدندنية، أم جلود"، لقصف تركي خلال شهر أيار/ مايو المنصرم.

وقال المركز إن القرى التي تعرضت للقصف والاستهداف العشوائي بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، هي قرى آهلة بالسكان، وقد تسبّب القصف بإلحاق الأضرار بمنازل وممتلكات المدنيين فيها.

وأوضح أن استهداف وقصف قرى شمال وغرب مدينة منبج يتم انطلاقًا من قواعد الاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة شمال سوريا.

وأشار إلى تعمّد الاحتلال التركي خلال الشهر الفائت إحراق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محاور قريتي الجات والهوشرية.

كما تحدث المركز الإعلامي عن محاولة تسلل قامت بها مجموعات مرتزقة تابعة لتركيا يوم الجمعة، 21 أيار المنصرم، في قرية الجات، شمال شرق مدينة منبج، تصدى لها مقاتلو مجلس منبج العسكري، وأسفرت عن مقتل ثلاثة مرتزقة وقعت أسلحتهم في يد مقاتلي المجلس العسكري.

وقال المركز إن الهجوم ومحاولة التسلل تزامنا مع قصف تركي من قواعده المنتشرة في المنطقة بشكل عشوائي على قرية الجات والهوشرية بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، ومحاولة سحب جثث قتلاها. وفي تلك الأثناء أُطلقت قرابة ٥٠ قذيفة من قاعدة الاحتلال التركي المتمركزة في قرية قيراطة شمال شرق مدينة منبج.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري أن القصف تسبّب بتدمير عدد من منازل المدنيين وأثار الهلع بين سكان القريتين واستمر حتى الساعة 7:00 مساء، كما أدى إلى حرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قريتي الجات والهوشرية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون بشكل شبه يومي قرى شمال وغرب مدينة منبج بالقذائف والأسلحة الرشاشة، ما يتسبب في بعض الأحيان بسقوط ضحايا بين صفوف المدنيين الذين يقطنون تلك القرى.

(س ع/ج)

ANHA