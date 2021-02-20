​​​​​​​منبج.. اختتام فعاليات اليوم الأول من مهرجان فن وأدب المرأة

وانطلقت في مدينة منبج، صباح اليوم، فعاليات "مهرجان فن وأدب المرأة" الثالث وذلك بحضور وفود نسائية من مختلف مناطق شمال وشرق سوريا ومن مختلف المكونات.

وبعد إلقاء الرئيسة المشتركة لمركز الثقافة والفن في منبج روز إسحاق كلمة الافتتاح، قدمت فرق فنية عدة عروضها، إذ شاركت فرقة ذرة الفرات القادمة من مدينة الرقة بعروضها الغنائية، وفرقة أمل للدبكة التي جاءت من الطبقة.

كما قدمت فرقة الهلال الذهبي القادمة من كوباني عروضها الغنائية، فيما قدم المكون الشركسي رقصة شركسية، إضافة إلى عرض أزياء للفلكلور الشعبي الخاص بالمكونات القاطنة في مناطق شمال وشرق سوريا (الكردي والعربي والشركسي والتركماني والسرياني).

إضافة إلى تقديم فقرة تراثية للحنّة العربية والتركمانية بهدف إحياء إحدى أبرز العادات التراثية القديمة لشعوب المنطقة.

إلى جانب تكريم سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف من قبل اللجنة التحضيرية.

هذا وستستمر فعاليات المهرجان في يومها الثاني والأخير يوم غد، حيث من المقرر أن تنظم فعاليات وعروض جديدة.

(كروب/ج)

ANHA