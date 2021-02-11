​​​​​​​مناورات جديدة للحرس الثوري الإيراني بالقرب من الحدود العراقية

وأطلقت على المناورات التي تقام سنويًّا، اسم "الرسول الأعظم"، بهدف الاستعداد وتقييم القوات، بحسب ما نقلته وكالة الاسوشيتد برس عن مصدر عسكري.

هذا ومن المقرر استخدام طائرات بدون طيار ومروحيات في التدريبات.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورة، وأطلق صواريخ بالستية مضادة للسفن الحربية على هدف تم محاكاته في المحيط الهندي.

وقبل ذلك بأسبوع، كانت قد أطلقت البحرية الإيرانية صواريخ كروز في إطار مناورة بحرية في خليج عمان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، تحت مراقبة ما بدا أنها غواصة نووية أميركية.

إلى ذلك، زادت إيران في الأشهر الأخيرة من تدريباتها العسكرية في محاولة للضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الاتفاق النووي.

(د أ)