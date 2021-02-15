​​​​​​​مناورات عسكرية مشتركة بين إيران وروسيا

وأعلن المركز الإعلامي للجيش الإيراني إن المناورات العسكرية المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني - الروسي ستنطلق يوم الثلاثاء في شمال المحيط الهندي، بمشاركة وحدات سطحية وطيران القوات البحرية الإيرانية والروسية.

وقال الناطق باسم المناورات المشتركة للحزام الأمني ​​البحري الإيراني - الروسي الادميرال، غلام رضا طحاني "بالإضافة إلى الوحدات السطحية والطيران التابعة للبحرية والحرس الثوري، ستشارك في المناورات وحدات عائمة روسية من ضمنها المدمرة "Stoiky"، والسفينة اللوجستية من طراز "KoLa" وطائرة هليكوبتر واحدة".

وأضاف: "ستقام المناورات المشتركة 2021 تحت شعار "تعاون جماعي في البحر من أجل أمن التجارة البحرية"، وعلى مساحة 17 ألف كيلومتر، لافتًا إلى أن الهدف من المناورات هو تحكيم الأمن الإقليمي وتنمية التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار طحاني إلى أنه ستنفذ خلال هذه المناورات تدريبات تكتيكية مختلفة منها إنقاذ سفينة مشتعلة عائمة، وإطلاق نيران على أهداف محددة وعلى أهداف جوية ليلًا، وتدريبات تكتيكية وتشغيلية أخرى مبرمجة.

(د أ)