​​​​​​​مناوبون في سيمالكا: PDK لم يستجب لمطالب أسر الشهداء إلا عبر إغلاق المعابر

دخلت فعالية خيمة الاعتصام شهرها الرابع وسط مناشدات القوى الوطنية والسياسية ومكونات شعوب شمال وشرق سوريا بضرورة الاستجابة لمطالب المعتصمين وأهالي الشهداء وتسليم الجثامين إلى ذويهم.

أحمد محمود الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين في ناحية الدرباسية المشارك في الاعتصام، أشار إلى مشاركة جميع النقابات والاتحادات للتضامن مع المعتصمين في معبر سيمالكا (اتحاد الأطباء، الصيادلة، الحرفيين، السائقين، الكادحين، واتحاد الصناعة)، للتنديد بالمجزرة التي ارتكبها الديمقراطي الكردستاني (PDK) (في إشارة إلى كمين خليفان الذي طال مجموعة من الكريلا مكونة من 7 مقاتلين).

وأضاف محمود "إن مطالب المعتصمين في سيمالكا هي استلام جثامين الشهداء الذين استشهدوا على يد مسلحي الديمقراطي الكردستاني، وإن المعتصمين طالبوا خلال رسالتهم، الديمقراطي الكردستاني بالاستجابة لمطالب ذوي الشهداء وتسليم جثامين أبنائهم إليهم، إلا أن رد الديمقراطي الكردستاني كان إغلاق معبر سيمالكا".

وتابع محمود "الديمقراطي الكردستاني لم يرد حتى الآن على مطالب الأهالي سوى إغلاقه معبر سيمالكا"، مؤكداً "أن اعتصامهم مستمر حتى استلام جثامين الشهداء الذين يمثلون رموز ومقدسات الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية الأربعة".

وبدوره قال حسن عبدو والد الشهيد علي عبدو، الاسم الحركي دلبرين باز الذي استشهد في الرقة عام 2017 إن خيمة الكرامة والشرف التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء دخلت شهرها الرابع، مضيفاً إن اعتصامهم مستمر حتى استلام جثامين الشهداء.

ووجه عبدو رسالة إلى شعب باشور مفادها "أن أهالي روج آفا قدموا شهداء في باشور ومستعدون للتضحية من أجل شعبنا في باشور".

وحول إغلاق الحدود والمعابر قال عبدو "إن الديمقراطي الكردستاني يعتقد أن إغلاق المعبر سيؤدي إلى تجويع الشعب"، مؤكداً "أن أهالي روج آفا لن يتراجعوا عن حقوقهم ومطالبهم ولا يؤثر عليهم الحصار وسيواصلون نضالهم واعتصامهم في خيمة الاعتصام حتى استلام جثامين الشهداء.

(ك)

ANHA