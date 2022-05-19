​​​​​​​مناوبو خيمة الاعتصام في الدرباسية: مَن يخون الكرد والقضية الكردية هم أعداء

وجاء ذلك، ضمن خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية، في الـ16 من أيار/ مايو الجاري، تحت شعار "دربكم هو دربنا.. وهدفكم هدفنا"، دعماً لمقاومة الكريلا، وتنديداً بهجمات دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK على مناطق الدفاع المشروع.

وتستمر خيمة الاعتصام التي دخلت يومها الرابع على التوالي، حيث استلم اليوم، المناوبة أعضاء وعضوات المؤسسات المدينة في ناحية الدرباسية والبلدات التابعة لها، وأعضاء أكاديمية الشهيدة برجم، بالإضافة إلى أعضاء الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة.

وخلال الفعالية، تحدث عضو أكاديمية الشهيدة برجم في ناحية الدرباسية، خالد خلف قائلاً: "ندين ونستنكر هجمات دولة الاحتلال التركي، وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومشاركته في الهجمات على مناطق الدفاع المشروع في باشور (جنوب كردستان)".

وتطرق كذلك إلى المقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي ضد الهجمات، قائلاً: إن "مقاومة مقاتلات ومقاتلي قوات الدفاع الشعبي سوف تنتصر مثل كل مرة على جيش الاحتلال التركي"، وأشار إلى أن "من يخون تاريخ الكرد وقضيته هو عدو نفسه وعدو قضيته".

وطالب خالد خلف الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعودة عن خيانته، والاعتذار للشعب الكردي عما اقترفت يداه، وعن سياساته التي استهدفت مكتسبات الكرد، والعمل مع الكرد من أجل القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي.

وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام، في هذه الأثناء باعتصام المناوبين ضمن الخيمة، وسط نقاشات تدور بين المناوبين حول ما تشهده الساحة الكردستانية، وبالأخص شمال وشرق سوريا، وباشور كردستان.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات خيمة الاعتصام يوم غد، ببيان سيدلى من قبل الشبيبة الثورية السورية، ومجلس ناحية الدرباسية، بمشاركة أهالي الناحية.

(ب ح/أم)

ANHA