​​​​​​​مناشدة من أحزاب الوحدة الوطنيّة الكرديّة لبرلماني باشور: قوموا بواجبكم الوطنيّ 

أصدرت أحزاب الوحدة الوطنية الكردية PYNK بياناً قرئ في ساحة المرأة الحرة بكوباني بحضور أعضاء أحزاب الوحدة الوطنية الكردية. قُرأ البيان الإداريّ في لجنة العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD بإقليم الفرات بكر حج عيسى.

أوضح بكر حج عيسى في البيان بأنهم يناشدون باسم PYNK شعب باشور كردستان كافة والقوى السياسية والوطنية وخاصة برلمان إقليم كردستان للقيام بواجبهم الوطني ضد الحرب الأهلية.

ولفت حج عيسى إلى أنّهم كما ينظرن إلى البيشمركة بأنّهم قوة وطنية وكل قطرة من دمائهم ثمينة عندهم كذلك كل قطرة من دماء الكريلا ثمينة وغالية.

ناشد حج عيسى في البيان كافة القوى الوطنية أن يمدّوا أيديهم إلى بعضهم مستخدمين لغة الحوار، وتابع بالقول: "نرى بأنه إذا حدثت أي حرب في باشور كردستان فإنّها ستكون من أجل مصالح الدولة التركية وحلفائها ولا تخدم مصلحة الشعب".

كما ناشد بكر حج عيسى نيجيرفان البرزاني، وقال:" نناشد السيد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني للقيام بدوره الوطني لأنّ هذه الحرب بين الكرد لا تخدم الشعب الكردي، ومكتسبات الكرد هي مكتسبات للأجزاء الأربعة".

واختتم مسؤول لجنة العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات بكر حج عيس البيان بالقول: " نحن كأحزاب مدينة المقاومة كوباني نوجّه نداءنا بأننا لسنا مع هذه الحرب، هذه الحرب تخدم تركيا ومصالحها، كما نشكر KNK على دوره ونقول بأنّه من الضروري أن يقوم KNK بدوره لأنّه يمثل أجزاء كردستان الأربعة وأن يقدم لغة الحوار على أي شيء آخر بين كافة الأحزاب والقوى السياسية".

(م)

ANHA