​​​​​​​من تحت خيمة الاعتصام في سيمالكا أهالي إقليم الجزيرة يقدمون واجب العزاء لذوي الشهداء

تجمع الآلاف تحت خيمة الاعتصام الذي دعا إليه مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة للتنديد "بخيانة الديمقراطي الكردستاني" والمطالبة بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، ولتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقيت عدة كلمات باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في ديرك، والإدارة الذاتية ومؤتمر ستار، حيث استنكرت مجمل الكلمات إقدام مسلحي الديمقراطي الكردستاني على جريمة استهداف مقاتلي الكريلا، وتطرقت الكلمات إلى المرحلة الحساسة التي تمر بها كردستان عموماً، مؤكدة أن الوضع يتطلب توحيد الصف الكردي في وجه الهجمة التي تتعرض لها الأجزاء الكردستانية الأربعة من مؤامرات ومخططات لاستهداف حقوق الشعب الكردي.

ونوهت الكلمات أنه في الوقت الذي يسعى فيه الدبلوماسيون الكرد مع باقي مكونات المنطقة إلى إجراء لقاءات مع القوى الدولية لنيل الاعتراف بحقوق الشعب الكردي وعموم الشعوب المضطهدة، وفضح سياسة الاحتلال التركي، يرسل الحزب الديمقراطي الكردستاني مسلحيه مع جيش الاحتلال التركي لاستهداف قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان وشنكال.

وأكدت الكلمات أن الديمقراطي الكردستاني من خلال مشاركته في هجمات الفاشية التركية على جبال كردستان يثبت تورطه في عدائه لحركة التحرر الكردستاني وإظهار خيانته تجاه حقوق الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية الأربعة.

ونوهت الكمات أن خيمة الاعتصام ستسمر في معبر سيمالكا الحدودي حتى تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم في روج آفا.

وبعد الانتهاء من الكلمات تليت وثيقتا الشهيدين من قبل مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي وسلمتا لذويهما، وبدورهم أكدت عائلتا الشهيدين على السير على خطا الشهداء حتى تحقيق هدفهم الذي استشهدوا من أجله، كما نددوا "بخيانة الديمقراطي الكردستاني في استهدافه لقوات الدفاع الشعبي".

هذا ومن المقرر أن يناوب أهالي ديرك اليوم في خيمة الاعتصام حتى صباح يوم الغد، ليتم تسليمها لأهالي ناحية كركي لكي ومن المقرر أن تبقى خيمة الاعتصام مستمرة حتى تحقيق مطالبها بتسليم الحزب الديمقراطي الكردستاني جثامين الشهداء لذويهم.

(ع ع /ل)

ANHA