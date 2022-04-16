شارك في الحملة أعضاء وعضوات حركة المجتمع الديمقراطي، ومكتب الشبيبة التابع للحركة، بالإضافة إلى أهالي حي طي التابع لمدينة قامشلو، وقبل الشروع بالتنظيف وُزِعت الكمامات والقفازات على المشاركين.

بدأت الحملة، اليوم السبت، بعد تجمع المشاركون أمام دوار السلام الكائن شرق مدينة قامشلو، لتجميع الأوساخ والنفايات من الساحات والشوارع الفرعية، وصولاً إلى دوار الميدان (دوار الشهيد خالد عثمان) الواقع في حي طي جنوب مدينة قامشلو، وعند الانتهاء حرقت النفايات في أماكن مخصصة للحرق.

على هامش الفعالية، التقت وكالتنا المواطن المشارك في الحملة، فيغان علي، الذي توجه بالشكر إلى حركة المجتمع الديمقراطي على طرحها فكرة حملة النظافة والعمل عليها ضمن جميع أحياء قامشلو، وأكد أن "حملات النظافة وحدها لا تكفي؛ بل على المواطنين القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم في الحفاظ على النظافة".

يذكر أن الحملة شملت حتى الآن أحياء (العنترية، وقناة السويس، وجمعاية، وقرية أم الفرسان، ونعمتلي، ومنطقة الصناعة، وحي طي)

هذا وأطلقت حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM) في الـ 28 من شهر آذار المنصرم، حملة نظافة عامة، في مدينة قامشلو، بهدف جعل النظافة ثقافة راسخة في المجتمع، تحت شعار "نظافة المدينة من نظافة المجتمع".

(كروب/آ)

ANHA