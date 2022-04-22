​​​​​​​من قلب القاهرة وبحلول يوم الصحافة الكردية.. إصدار العدد الأول من مجلة كردستان

قبل 124 عاماً، صدرت أول صحيفة كردية باسم كردستان من قبل الأمير مقداد مدحت بدرخان في العاصمة المصرية القاهرة، ولاستكمال مسيرتها ورسالتها، صدر اليوم العدد الأول من مجلة كردستان في نفس التوقيت والمكان والزمان بجهود الصحفي المصري السيد عبد الفتاح علي.

والمجلة ستكون "صوت الكرد الذي يعلوا دفاعاً عن قضيتهم وحقوقهم المشروعة وستعبر عن تاريخهم وحضارتهم وتراثهم وفكرهم وأدبهم وفنهم، وهي بمثابة جسراً للتواصل مع العالم والشعب العربي وعلى وجه الخصوص الشعب المصري" بحسب ما عرفه السيد عبد الفتاح.

وستصدر المجلة شهرياً، على أن تصدر فصلياً كل 3 شهور في مراحلها الأولى، إذ أراد الصحفي المصري أن تصدر المجلة في هذا اليوم للتعبير عن حبه الشديد للشعب الكردي، ويكون حدثاً يسعد كل كردي.

ومجلة كردستان بحسب ما تحدث عنها الصحفي المصري أنها مجلة "مستقلة ولا تنتمي وتنحاز لأي طرف، ولا تعبر سوى عن الشعب الكردي وثقافته وقضيته، وكل كتابها من الكرد وحدهم يقدمون ويساهمون من خلالها كتاباتهم ورؤاهم وانتاجهم الفكري وابداعهم الثقافي والأدبي".

وتضمن العدد الأول من مجلة كردستان بحسب الصحفي المصري السيد عبد الفتاح علي الذي صرح لوكالتنا، مواضيع في مختلف ميادين الفكر والثقافة والإبداع، كما ركزت في عددها الأول على ذكرى مجازر الأنفال، كذلك عن صحيفة كردستان التي أسسها عائلة بدرخان.

وتناولت المجلة في إصدارها الأول دور الكرد في مصر والعلاقات التاريخية بين الشعبين الكردي والمصري، ومن المقالات التي تحدثت عنها، (مشروع الدولة الفيدرالية في سوريا، أسس بناء فكر كردي معاصر، الكرد من الكهف إلى بناء الحضارة، الدين عند الكرد قبل الإسلام، الكرد في الكتاب المقدس، الكرد والإسلام، اللغة الكردية، معضلات الثقافة الكردية، الإعلام الكردي، الرؤية الوطنية في شعر فقي تيران، علاوة على قصائد شعرية وقصص قصيرة).

(ل)

ANHA