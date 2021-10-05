​​​​​​​من قلب الاعتصام.. مراسلنا ينقل ردود الفعل المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني

نصبت مؤسسة عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة خيمة اعتصام في معبر سيمالكا الحدودي الفاصل بين روج آفا وباشور كردستان، تنديدا بخيانة الديمقراطي الكردستاني، واستهدافهم لـ 7 مقاتلين ومقاتلات في الكريلا إثر نصب كمين لهم اثناء عبورهم نهر زي ليله 28-29 آب المنصرم.

وشارك في الاعتصام، اسر الشهداء، وممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية، واعضاء وعضوات الأحزاب السياسية في مقاطعة الجزيرة.

وبعد وصول المعتصمين إلى أمام مدخل المعبر، نصبوا خيمة اعتصام، حاملين صور الشهيدين "تولهدان رامان الاسم الحقيقي نسرين تمر، الشهيد سردم جودي الاسم الحقيقي يوسف إبراهيم، بالإضافة إلى رفعهم لصور الشهداء الذين استشهدوا خلال حملة صقور زاغروس في جبال كردستان، وصور الشهداء الذين ابدوا ملاحم بطولية خلال مقاومة شمال وشرق سوريا.

واعدت وكالتنا تقريرا مصورا لفعاليات خيمة اعتصام، ورصدت أراء المشاركين في الخيمة.

المشاركة في الاعتصام رودين عيسى قالت إن "سبب مجيئنا، إلى هنا هو التنديد بخيانة حزب الديمقراطي الكردستاني و مخططاته اجتياح شنكال، كما نستنكر ممارساته لأنه يتعاون مع الاحتلال التركي، ونحن كشعب روج آفا نقول لمسعود برزاني و نيجرفان بأن التاريخ لن يرحمكم و ليكف عن تعاونه مع الاحتلال التركي".

مضيفة:" إن قواتنا الكريلا يدافعون عن أجزاء كردستان الأربعة والنصر سيكون حليفهم، و كيف سيكون رد مسعود برزاني لأسر الشهداء الذين استشهدوا بسبب مخططاتهم الدنيئة، فصدام حسين استخدم الكيماوي بحق الكرد خلال مجزرة حلبجة و الآن مسعود برزاني عبر شراكته مع الاحتلال التركي وتعاونه لاستخدام القصف الكمياوي بحق قوات الكريلا".

المشاركة هدية حسين قالت:" قدمنا إلى هنا للاحتجاج ضد من يتسببون في قتل ابناءنا ويتعاون مع الاحتلال، ونطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتوضيح موقفه من الحرب الدائرة هناك".

متممة بأن :" معيب السماح للاحتلال التركي بالدخول إلى أراضي كردستان ونهبها و تشويهها".

بينما محمد شريف استنكر ممارسات الديمقراطي وقال:" إن خيانة الحزب الديمقراطي يمتد تاريخه إلى تحالفه مع الروس والإيرانيين اثناء تخليه عن جمهورية مهاباد، كما تسببوا باستشهاد أكثر من 70 مقاتلا في قوات الكريلا في مشفى هولير في أعوام التسعينات من القرن الماضي"، مناشدا شعوب كردستان في كافة الأجزاء بالانتفاضة في وجه ممارسات الاحتلال التركي وخيانة الديمقراطي مؤكدا بأن الكرد أمام فرصة تاريخية وعليهم اغتنامها".

(م)

ANHA