​​​​​​​من نوروز كوباني.. يجب تصعيد المقاومة والاتحاد بروح نوروز

وتستمر فعاليات الاحتفال بعيد نوروز على تلة مشته نور في الأطراف الجنوبية لمدينة كوباني، إذ وبعد إيقاد شعلة نوروز، والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الفرات، محمد شاهين، كلمة الافتتاح، بارك فيها حلول نوروز على أهالي إقليم الفرات بجميع مكوناتهم، وعلى القائد عبد الله أوجلان والكرد في أجزاء كردستان الأربعة ومقاتلي الحرية في جبال كردستان.

وأكد محمد شاهين دعمهم للانتفاضة في روجهلات (شرق كردستان) بريادة المرأة.

وقال: "قبل آلاف السنين اتحدت شعوب الشرق الأوسط وهزمت الإمبراطورية الأكثر ظلماً بطليعة كاوا الحداد، واليوم كاوا الحداد قدوة لنا في مساعي تحقيق الحرية وتحطيم قيود العبودية".

وأوضح محمد شاهين أن نوروز هو أخلاق وثقافة وتاريخ ونضال.

واختتم حديثه بالقول "بطليعة القائد عبد الله أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية سنجعل نوروز ثقافة لجميع الإنسانية وشعوب العالم".

وفي كلمة أخرى، باركت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، روكن أحمد "نوروز الحرية والسلام والأخوة على القائد عبد الله أوجلان ومقاتلي الحرية الذين يهزمون دولة الاحتلال التركي في جبال كردستان ومقاتلي الحرية في شمال وشرق سوريا الذين يحاربون داعش".

وأكدت روكن أحمد أن شعبنا لم يستسلم، والمقاومة لا تزال مستمرة، فكيفما قاوم مظلوم دوغان ورفاقه ضد ضحاك ذاك الزمن، لا تزال هذه المقاومة مستمرة".

وأضافت: "في سبيل تحقيق حرية شعبه، لم يستسلم القائد عبد الله أوجلان الذي مضى على اعتقاله 24 عاماً، وعزم على تحويل إمرالي إلى مدرسة للإنسانية. هم أرادوا تحطيم مجتمعنا الحر في شخص القائد عبد الله أوجلان، لكن القائد قرر المضي في طريق الحرية وواصل نضاله وحوّل إمرالي إلى مدرسة، لتتصاعد المقاومة على نهجه وفلسفته".

وقالت روكن أحمد "نحن اليوم في المكان المقدس الذي خلّص الإنسانية من كابوس كبير، في كوباني التي هزمت داعش بعد أن هاجم الموصل وشنكال. في كوباني التي قال شعبها لا للظلم، وحاربت بدعم شمال (باكور كردستان) حتى حققت النصر".

واختتمت روكن كلمتها بالتأكيد على "سنحوّل نوروز المقاومة إلى نوروز الاتحاد وإنهاء الظلم والمجازر، لذلك يجب تصعيد المقاومة التي ستحمي الشعب وتحقق الحرية وتهزم المحتلين والطغاة".

كما ألقت UTE GEDIG والدة الشهيد أندوك، كلمة عبرت فيها عن سعادتها بالقدوم إلى روج آفا والتعرف على المكان الذي استشهد فيه ابنها.

وأكدت بأن الشهيد أندوك أثبت بأن ثورة روج آفا وفكر القائد عبد الله أوجلان هو قضية إنسانية.

والشهيد أندوك هو أحد المقاتلين الأمميين الذين يقاتلون في صفوف قسد، ألماني الأصل، ارتقى شهيداً عام 2019 أثناء هجوم دولة الاحتلال التركي على سري كانيه.

وتستمر فعاليات الاحتفال بعيد نوروز بتقديم فرق مركز باقي خدو للثقافة والفن عروضها الفنية.

(كروب/د)

ANHA