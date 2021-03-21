​​​​​​​من نوروز الرقة: تجمعنا راية أخوة الشعوب والتعايش المشترك

تستمر احتفالية نوروز في مدينة الرقة التي انطلقت صباح اليوم تحت شعار "بروح نوروز سندحر الاحتلال" بمشاركة الآلاف من الأهالي، ووجهاء وشيوخ العشائر العربية من مناطق الطبقة والرقة ودير الزور.

وتخلل الاحتفالية التي أوقدت شعلة نوروز فيها بيد شيوخ ووجهاء العشائر العربية، كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، محمد نور الذيب الذي هنأ في بدايتها حلول نوروز على كافة شعوب شمال وشرق سوريا.

وقال: "قبل ما يزيد عن الألفين وستمئة عام حين كان الظلم والاستبداد سائدًا بحق الشعب الكردي جراء حكم الملك الظالم الذي دام سنين طويلة، حيث غابت العدالة وهيمن الاستعباد والظلم والقهر، لكن إرادة المقاومة أقوى من ذلك".

وتابع: "البطل كاوا الحداد جاء لتخليصهم من الظلم واستطاع أن يقضي على ذلك الطاغية ليشعل شعلة الحرية مبشرًا بولادة فجر جديدة مع بداية الربيع، فجر انتصار الحق على الباطل".

وبدوره دعا رئيس حزب سوريا المستقبل، إبراهيم قفطان، في كلمة ألقاها، الشعب السوري إلى التكاتف والوحدة وقال: "وحدتنا سر قوتنا ومنعتنا، من أجل أن نفوّت الفرص على أعدائنا".

وأضاف مهنئًا "بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا لا يسعنا إلا أن نتقدم بأجمل التهاني وأصدق الأمنيات لشعبنا من كل المكونات، والمكون الكردي خاصةً مع حلول العام الجديد بأن يكون عام خير وسلام وأمن واستقرار، ليس لبلادنا وشعوبنا فقط، بل ولسائر شعوب العالم المحبة للخير والعدل والسلام.

وفي كلمة أخرى باسم إدارة المرأة في الرقة، قالت الإدارية اعتماد الأحمد: "نوجّه رسالة لجميع شعوب العالم ولجميع الدول التي تغض النظر عن ما يجري في شمال وشرق سوريا من جرائم واحتلال من قبل الدّولة التركية ونقول لهم ومن خلال هذا التجمع العظيم بأن حقيقة مشروع القائد عبدالله أوجلان وتحقيق الأمة الديمقراطية ظهرت وأصبحت واضحة من خلال اندماج جميع المكونات مع بعضها البعض في كل الاحتفالات التي تجمعها راية واحدة وهي أخوة الشعوب والتعايش المشترك".

وأضافت: "من هنا، من أرض الرقة نرسل رسالتنا إلى كل الدول المتآمرة على القائد عبدالله أوجلان ونقول عليها أن تعلم بأن لا فائدة من أسره بعد اليوم، لأن كل فرد من مناطقنا أصبح يمثل فكرهُ العظيم، وسوف نبقى نتابع مسيرته، ويسعدنا أن نقتدي بثورة كاوا الحداد الذي كان رمزًا لروح المقاومة والثورة والنضال الحقيقي".

هذا وتستمر احتفالية نوروز 2021 في الرقة، بعروض فنية تقدمها الفرق المشاركة فيها.

(كروب/سـ)

ANHA