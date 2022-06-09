​​​​​​​من نصر الحريري إلى مصطفى ججلي.. الفاشيون وقتلة الكرد مرحب بهم بحفاوة في باشور

شهدت الجامعة الأميركية في دهوك بجنوب كردستان ليلة الثلاثاء الماضي؛ حفلة تخرج الطلاب بحضور رئيس إقليم جنوب كردستان نيجرفان البرزاني ورئيس الحكومة مسرور البرزاني.

ودعا مسرور البرزاني شخصياً الفنان التركي الفاشي مصطفى ججلي لحضور الحفل مقابل مبلغ مالي قدره 120 ألف دولار، وتجاهلت عشرات الفنانين الكرد القديرين لدعوتهم إلى حفل التخرج.

ودعم مصطفى ججلي الجيش التركي والمرتزقة السوريين أثناء احتلال مقاطعة عفرين ربيع عام 2018، من خلال إصدار أغانٍ تحرض جيش الاحتلال ضد الكرد؛ كما أصدر عدداً من أغانيه الداعمة لجرائم الاحتلال التركي.

تأتي دعوة مصطفى ججلي للحفل في ظل هجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي ضد جبال كردستان واستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد مقاتلي الكريلا على بعد عشرات الكيلومترات من الجامعة الأميركية التي أقيم فيها الحفل.

استقبلت حكومة جنوب كردستان قرابة 70 قاعدة ونقطة عسكرية للاحتلال التركي في أراضيها، إلى جانب ما يقارب 10 آلاف جندي للاحتلال ينتشرون في جنوب كردستان.

واعتبر كثيرون من الكرد أن دعوة حكومة إقليم جنوب كردستان للفاشي مصطفى ججلي إلى الحفل؛ يشكل استفزازاً ضد الشعب الكردي في ظل حرب الوجود التي يخوضها ضد الاحتلال التركي.

وأعادت حادثة مصطفى ججلي؛ استقبال مسعود البرزاني لأحد رموز الإجرام في سوريا نصر الحريري إلى الأذهان.

حيث استقبل مسعود البرزاني في الثاني من آذار/ مارس العام 2021، وفداً لما يسمى بالائتلاف السوري برئاسة نصر الحريري في هولير.

أثارت تلك الخطوة آنذاك ردود شعبية غاضبة تجاه استقبال أحد مجرمي الحرب في سوريا وأحد مسؤولي المرتزقة السوريين الذين احتلوا عفرين ومنطقتي سري كانيه وكري سبي إلى جانب الاحتلال التركي في مدينة هولير.

حيث اعتبرت الأوساط السياسية الكردية أن الإرهابيين والمرتزقة السوريين الذين شردوا مئات الآلاف من الكرد دخلوا هولير بالزي السياسي والدبلوماسي واستقبلوا من قبل البرزاني بحفاوة.

(ز س/د)

ANHA