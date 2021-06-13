​​​​​​​من مسيرة الكرامة في كوباني: يجب أن يكون موقف الكردستانيين من الاحتلال واحدًا

وبعد وصول "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة" إلى ساحة السلام في مدينة كوباني، وقف المشاركون في المسيرة دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، محمد شاهين، الذي رحب بالحضور، الذين جاؤوا ليبينوا موقفهم تجاه الانتهاكات والجرائم التركية، وأكد دعمه لكافة القوى التي تحارب السلطة الفاشية التركية.

وقال محمد شاهين إن "الشعب الكردي منذ مئات السنين يحارب ضد الفاشية التركية بمقاومة كبيرة، وإن الشعب في إقليم الفرات بيّن موقفه تجاه الجرائم التركية اليوم، وبيّن مقاومته ضدها".

وأشار شاهين إلى أن شعب شمال وشرق سوريا استطاع من خلال التضحية والمقاومة أن يقف في وحه الاعتداءات التركية الفاشية، وأن ثورة شمال وشرق سوريا هي ثورة كافة الشعوب المضطهدة من قبل السلطات الفاشية التركية وعلى رأسها سلطات حزب العدالة والتنمية.

وقبل أن يختتم كلمته ناشد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات محمد شاهين كافة الأطراف الكردية في كافة مناطق كردستان أن تكون ذات موقف موحد ضد عدو الشعوب التي تناضل في سبيل حريتها.

وأردف محمد شاهين في ختام كلمته قائلًا "الكل يعلم أن حماية مناطق كردستان كانت ولا تزال بفضل مقاتلي حركة التحرر الكردستانية، فلو لم تكن مقاومتهم موجودة لما استطاع شعب المنطقة العيش بحرية، وإن هزموا، فلن يستطيع أي شعب في الشرق الأوسط العيش بحرية وكرامة، ستتحقق الحرية والعيش بكرامة فقط بعد انتصار قوات الكريلا، وهذا النصر سيحقق اتحاد شعوب الشرق الأوسط".

ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض حميد العبد كلمة قال فيها "عندما دُحر داعش غضبت تركيا واحتلت عفرين وجرابلس وسري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل ابيض، ثم صبّت كل غضبها على منطقة عين عيسى وبفضل قوات قسد تم ويتم التصدي لها".

وأكد حميد العبد أن الدولة العثمانية تريد النيل من شعوب المنطقة، وقال "أما هذه المقاومة فبوركت سواعدها لقد استطاعت أن تصمد وتقاتل وتحقق المكاسب في شمال العراق، ويجب على دول العالم أجمع والدول الإسلامية أن تردع هذه الدولة الفاشية، ونقول للعالم أجمع أن يقف في وجه هذا المجرم السفاح، لأن كل شعب يجب أن يقرر مصيره بنفسه".

وطالب كافة الشعوب ألا تنجر خلف الفتنة التي يخلقها العدو التركي سواء الفتن الكردية- الكردية، أو العربية- الكردية.

وأكد أنهم مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات الكريلا، وقال إنه "يجب علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي ونأخذ الحيطة والحذر من الفتن الخارجية، وأن المرأة أثبتت نفسها في كافة الساحات، ونحن نحيي مقاومة المرأة الكريلا والنصر لنا، وعاشت مقاومة الكريلا".

(م ع/ج)

ANHA