​​​​​​​من مكان استشهادهم.. اتحاد المرأة الشابة يستذكر الشهداء دجوار وباور وأديب

خرج أمس الإثنين، العشرات من أهالي قرى ريف قامشلو الغربي، في مسيرة، لاستذكار شهداء الهجوم التركي الذي وقع في 10 آب الجاري، في قرية ملا سباط، مما أسفر عن استشهاد المقاتليْن دجوار كوباني وباور عنز، والمواطن أديب يوسف.

انطلقت المسيرة التي نظمها اتحاد المرأة الشابة، من مقبرة القرية صوب موقع الهجوم، وهناك وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم قرأت عضو اتحاد المرأة الشابة، بهار محمد، بياناً إلى الرأي، استذكرت في مستهله قفزة 15 آب.

وقال البيان: "نبارك للقائد آبو وعموم شهداء قضية الحرية، الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة 15 آب، التي انطلقت بقيادة القائد الكبير الخالد الشهيد عكيد، وأصبحت شعاع الحرية للإنسانية. يعيش الشعب الكردي تحت وطأة الاحتلال منذ سنوات، ولأنه شعب لا يقبل العبودية وقع في دائرة استهداف العدو الفاشي على الدوام، لكن مع ظهور حزب العمال الكردستاني وإطلاق الرصاصة الأولى، تحوّل الزمن إلى زمن تحقيق الحرية والنصر. وهذا ما زاد من همجية الدول الفاشية والمحتلة تجاه الشعب الكردي وحزب العمال الكردستاني، لذلك نرى في يومنا الراهن تصاعد وتيرة هجمات الدول المحتلة، والمثال الأبرز على ذلك هو تصاعد وتيرة استهداف قادة هذه الثورة، مثل القيادية جيان، دجوار، ريزان، باور، والوطنيين مثل الشهيد أديب وآخرين غيره، مما يوضح مدى رغبتنا في نيل الحرية حيث تتصاعد معها حدة هجمات العدو.

ولهذا نقول بصفتنا شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي واتحاد المرأة الشابة روّاد هذه الثورة، إنّ هذا العام سيكون عام دحر الاحتلال وتحقيق الانتصار. وعلى هذا الأساس، فإنّ موقفنا هو عدم التخلّي عن النضال طالما هناك مناضل واحد. وخطواتنا ضد العدو ستكون دائماً الانتقام واستمرار المقاومة. مرّة أخرى نهنّئ جميع شعوبنا الوطنيين بمناسبة هذا اليوم القيّم ونضمن لهم تحقيق الانتصار".

(ر)

ANHA