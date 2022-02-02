​​​​​​​من مكان الاستهداف التركي... أهالي ديرك وكركي لكي يؤكدون على تصعيد النضال

خرج صباح اليوم الأربعاء، المئات من أهالي ناحيتي ديرك وكركي لكي بمشاركة المؤسسات المدنية والمجالس العسكرية والأحزاب السياسية ووجهاء وشيوخ العشائر وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة، في مظاهرة حاشدة في مدينة ديرك للتنديد بهجمات الاحتلال التركي.

انطلقت المظاهرة من الشارع الرئيس الذي يتوجه إلى منطقة الكوجرات التابعة لناحية ديرك، وسط ترديد شعارات منددة بهجمات الاحتلال التركي، ورفع المشاركون يافطات تحمل عبارات تندد بصمت المجتمع الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي المتكررة على شمال وشرق سوريا وشنكال ومخمور.

وبعد وصول الأهالي إلى مكان الاستهداف في قرية كر كندال التابعة لمنطقة الكوجرات، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، بروين يوسف، كلمة أشارت من خلالها إلى اعتداء الدولة التركية المستمر على أراضي شمال وشرق سوريا للقضاء على مكتسبات وإرادة الشعوب.

وبيّنت بروين أن القصف التركي على المنطقة جاء "رداً على هزيمة مرتزقة داعش في سجن غويران".

واستنكرت بروين خلال حديثها، الصمت الدولي حيال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة، مطالبة "المجتمع الدولي بالتحرك واتخاذ خطوات عملية لردع الاحتلال ومحاسبته ووقف انتهاكاته وتجاوزاته المخالفة للقانون".

وأكدت في نهاية حديثها، على تشبثهم في مطالبهم، ودعت إلى تصعيد النضال لتحقيق النصر.

تربه سبيه

وفي نفس السياق، استنكر مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو هجمات جيش الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وباشور، وذلك خلال بيان، قرئ من قبل عضوة مؤتمر ستار، تغريد إبراهيم، في باحة مدرسة الشهيد جاهدة روناك.

وأشاد البيان بمقاومة قوات سوريا الديمقراطية والأمن الداخلي ضد هجوم خلايا مرتزقة داعش على سجن الصناعة بحي غويران في مدينة الحسكة، وأضاف: "قوتنا العسكرية التي تتألف من جميع مكونات المنطقة (الكرد، والعرب والسريان) تصدت لهذه الهجمات والمخططات التي تهدف إلى إحياء داعش من جديد، وتمكنت من السيطرة على سجن الصناعة وحماية شعوب المنطقة".

وأضاف البيان: "بعد فشل هجوم خلايا داعش على مدينة الحسكة، لجأت تركيا إلى قصف مناطق شنكال، ومخيم مخمور في باشور، وناحية ديرك في شمال وشرق سوريا عبر طائراتها الحربية والمسيّرة، للانتقام من إرادة وانتصار شعوب المنطقة".

وطالب مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه في ختام بيانه "المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتها اتجاه الاعتداءات المستمرة ضد شعوب شمال وشرق سوريا، ومحاسبة الدولة التركية التي تهدد في هجماتها حياة الآلاف من المدنيين، وتحقيق العدالة".

(كروب/آ)

ANHA