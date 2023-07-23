​​​​​​​من لوزان الكرد يؤكدون سنقاوم من أجل هويتنا

نظم الآلاف من الكردستانيين وأصدقائهم في مدينة لوزان السويسرية، يوم أمس، مسيرة منددة باتفاقية لوزان في الذكرى السنوية الـ ١٠٠ للاتفاقية.

وتحدث عضو لجنة لوزان يوكسال كوج في البداية وأشار إلى أنه يجب أن يقولوا كفى لاتفاقية لوزان وتابع: "بعد مئة عام من اتفاقية لوزان نقول نحن الكرد من أجزاء كردستان إننا هنا موجودون، تمارس سياسات القرن القذرة في هذه البلاد نتيجة هذه الاتفاقية، لا نقبل بهذه الاتفاقية، سنقاوم نحن الكرد في الأجزاء الأربعة".

وأفادت الرئيسة المشتركة للمؤتمر الوطني الكردستاني KNK زينب مراد بأنهم في الساحات من أجل التنديد بالمعاهدة: "الكرد ليسوا بالكرد القدامى، نحن الكرد نمارس السياسة الدبلوماسية، وسنقاوم من أجل هويتنا، ونطور حرية المرأة في الساحات والعالم أجمع يعلم بنموذجنا، يجب على الإنسان ألا يقبل سياسة التجزئة وغير عادلة، نقول نحن هنا".

ستتحرر الشرق الأوسط أيضاً بتحرر عبد الله أوجلان

وألقى الدكتور بيبي سافاري- بوربيولي البرلماني في مجلس سويسرا البرلماني وأيضاً عضو لجنة الحرية من أجل القائد عبد الله أوجلان في سويسرا كلمة، وأكد أنه يخجل من اتفاقية لوزان التي جزأت كردستان. وأوضح: "يجب أن تصبح كردستان كردستان، لا نقبل بوضعنا نحن وحزب العمال الكردستاني PKK ضمن قائمة الإرهاب، قضى حزب العمال الكردستاني PKK على داعش، وكشكر تم وضعهم على قائمة الإرهاب، سلمت أوروبا عبد الله أوجلان لهم، وهذه جريمة ضد الإنسانية، كما تحررت أفريقيات بتحرر مانديلا ستتحرر الشرق الأوسط أيضاً بتحرر عبدالله أوجلان، من الآن فصاعداً اتحاد كردستان مهمة بالنسبة لنا. يصرخ الكرد معاً من هنا، وهذه أيضاً كردستان الكبرى".

وأكد رئيس جمعية إبراهيم آليزاد: "تعرض الكرد خلال القرن الماضي للإبادات الجماعية، إن الاتحاد أهم من تلك المناسبة بكثير".

وحيّت بدورها الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD آسيا عبدالله الحضور في الساحة وصرحت: "تم توقيع هذه الاتفاقية لتجزئة كردستان، ندين هذا ولا نقبل بهذه الاتفاقية، منذ مئة عام والكرد يدفعون الثمن نتيجة هذه الاتفاقية، نحن هنا وسنقاوم حتى النهاية، تقاوم المرأة، والأطفال، وروج آفا، وإمرالي، وحدات حماية الشعب YPG وقوات الدفاع الشعبي HPG ضد هذه الاتفاقية، ستنمو مقاومتنا أكثر باتفاق الكرد واتحاد النساء الكرديات، ومقاومة القائد آبو في إمرالي ضد هذه الاتفاقية، ليحيا اتحاد كردستان ومقاومة المرأة".

(أب)