​​​​​​​من لبنان.. مناشدات لوقف الهجمات على باشور كردستان وتوحيد الصف الكردي ضد الإبادة

وجاء ذلك، خلال بيان أدلت به رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية ومؤتمر ستار في لبنان إلى الرأي العام.

وقرئ البيان من قبل فاطمة شيخموس بحضور العشرات من العضوات وجاء فيه:

"تشن الدولة التركية المحتلة منذ 23 نيسان هجومها الهمجي والوحشي على إقليم كردستان والعراق بكافة مدرعاتها وجيشها وعدتها، هذه الانتهاكات لسيادة إقليم كردستان معترف بها من قبل منظمات الأمم المتحدة وكافة الدول، إذ تقوم الدولة التركية بإخلاء القرى والمناطق من سكانها الأصليين وتعرض الطبيعة والمناطق للانتهاكات وتحرق الغابات وتقضي على المزارع والبساتين ومحاصيل القرويين.

وقال: إن ما تقوم به الدولة التركية انتهاك صارخ وغير مقبول إن كان قانونياً أم أخلاقياً أو إنسانياً، حيث تستهدف المدنيين بشكل مقصود بقصفها جواً وتزرع الخوف والرعب في قلوبهم وتقتل وتجرح العديد منهم.

إضافة إلى ذلك، فقد بدأت تهديداتها مجدداً للاجئين بمخيم مخمور وتتوعدهم بقصفهم تماماً مثلما فعلت سابقاً عندما تسببت بقتل العديد من المدنيين الأبرياء داخل المخيم تحت حجة محاربة قوات الدفاع الشعبي.

وأشار البيان إلى أن الدولة التركية ترتكب أفظع الانتهاكات والتجاوزات القانونية بحق البشر والشجر والحجر وهذه الهجمات عبارة عن سلسلة من الاعتداءات المستمرة تحت مسميات مختلفة تهدف لإبادة الهوية الكردية.

ونوّه "الشباب والشابات الكرد يسطرون أروع آيات المقاومة ويتصدون لتلك الهجمات رغم التفاوت في القوة والعتاد".

إننا وباسم رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية ومؤتمر ستار في لبنان ندين ونستنكر هذه الاعتداءات ونشدّد على ضرورة الوقف الفوري لهذه الهجمات وسحب تركيا قواتها من مناطق إقليم كردستان والعراق المخالف للأعراف والمواثيق الدولية.

كما نأمل من حكومة إقليم كوردستان أن تكون صاحبة عز وكرامة، فنحن اليوم بأمس الحاجة إلى توحيد الصف الكردي لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها كردستان بأجزائها الأربعة، كما نطالب منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية بالعمل الجاد لمنع الإبادة ووضع حدّ لجرائم الاحتلال التركي".

(كروب/س و)

ANHA