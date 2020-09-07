​​​​​​​من كوباني.. تظاهرة داعمة لمقاومة حفتانين

انطلقت التظاهرة من ساحة المرأة الحرة مرورًا بساحة الحرية ووصولًا إلى ساحة الشهيد عكيد لتنتهي بوقفة احتجاجية ألقيت خلالها عدة كلمات منددة بهجمات الاحتلال التركي.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "نُحيي المقاومة في حفتانين، ندين ونستنكر خط الخيانة وهجوم الفاشية التركية، مقاومة المرأة هزمت فاشية أردوغان".

كما ردّد المتظاهرون شعارات منددة بالهجوم على حفتانين والشعب الكردي على كافة جغرافية كردستان، مطالبين بتدخل دولي لكف الهجمات التركية على الشعب الكردي.

وخلال الوقفة ألقى عصمت شيخ حسن كلمة باسم الإدارة الذاتية قال فيها" يوميًّا يتقدم الشعب الكردي ويصبح أكثر لحمة وقوة لهذا يلجأ أردوغان إلى الهجوم عليه".

وأضاف: أردوغان وحكومته يحاولون تصدير مشاكلهم الداخلية إلى الخارج من خلال هجماتهم على الشعب الكردي وتدخله في مناطقنا".

بدورها ألقت مادلين أرارات كلمة باسم حركة المرأة الحرة قالت فيها: " تحاول الدولة التركي إنكار حقيقة شعوب المنطقة وتحاول طمس هوية الشعوب من خلال سياستها الشمولية التي تظهر في هجومها على مناطقنا.

وأضافت: مقاومة حفتانين أثبتت مجددًا أن الشعوب تتمكن من حماية قيمها الإنسانية في وجه آلة القتل التركية بالبندقية والأدوات القتالية الخفيفة".

وجددّت مادلين أرارت في ختام الحديث عهدها بالمضي على خط المقاومة والشهداء حتى تحقيق النصر وكسر الفاشية.

وانتهت التظاهرة وسط ترديد الشعارات التي تُحي مقاومة حفتانين.

(س ع)

ANHA