​​​​​​​من كري سبي المحتلة 256 أسرة تصل مناطق الإدارة الذاتية

تستمر الأسر في المناطق السورية المحتلة في التوجه إلى مناطق شمال وشرق سوريا التي تدار من قبل الإدارة الذاتية، هرباً من الواقع الأمني والمعيشي المتردي في تلك المناطق.

وكشف مجلس مقاطعة كري سبي/تل أبيض المحتلة، لمراسلنا، عن وصول 256 أسرة من المقاطعة المحتلة إلى مناطق الإدارة الذاتية، خلال 3 أشهر الأخيرة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا من مجلس المقاطعة، فإن الأسر هربت من مركز كري سبي وبلدة سلوك وقرى الزيدي وغيرها من المناطق المحتلة التابعة لمقاطعة كري سبي.

واحتلت تركيا مقاطعة كري سبي/تل أبيض، منذ 19 تشرين الأول عام 2019، بعد ان احتلت مناطق عدة في الشمال السوري كـ "إدلب، وجرابلس، والباب، وعزاز، وعفرين" على مدار أعوام من عمر الأزمة السورية.

تجدر الإشارة إلى أنه وللأسباب ذاتها، تتوجه الأسر من المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق إلى مناطق الإدارة الذاتية، وخاصة عقب زلزال 6 شباط الذي تأثرت به مناطق واسعة من سوريا.

(د)

ANHA