​​​​​​​من خيمة عزاء الشهيدين ليلوز وسفيان: بأخوة الشعوب سنصعّد النضال وندحر الاحتلال

شارك المئات من أهالي مقاطعة قامشلو وأعضاء المؤسسات المدنية والدينية والإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة في مراسم عزاء الشهيدين؛ ليلوز أوزكان التي استشهدت في مناطق الدفاع المشروع في 19 أيلول الماضي، والمقاتل في قوات سوريا الديمقراطية سفيان الأحمد، الذي استشهد في ناحية الدرباسية في 20 الشهر الجاري، والتي نظمها مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو اليوم بالقرب من مزار الشهداء شرقي مدينة قامشلو.

وعلّقت في خيمة العزاء، صور الشهيدين والقائد عبد الله أوجلان وأعلام مجلس عوائل الشهداء، ويافطات كتب عليها عبارات تمجّد الشهداء وتحيّي المقاومة.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو، جمعة خلو، كلمة، استذكر فيها جميع الشهداء وتضحياتهم، وأشار إلى واجبات كل فرد في هذه المرحلة، وقال: "إن المرحلة التي يمر بها شعب المنطقة جراء الهجمات الوحشية لدولة الاحتلال التركي، تفرض علينا تصعيد النضال بكل روح وطنية، وأن نكون مستعدين للتضحية بكل غالٍ ونفيس، في سبيل المقاومة".

كما ألقى عضو المجلس العسكري في قامشلو، محمد زيدان، كلمة أكد فيها "أن قوات سوريا الديمقراطية جاهزة للدفاع عن هذه الأرض ومكوناتها من الكرد والعرب والسريان، كما أكد أنهم سيبقون على خطا الشهداء لصد هجمات الدولة التركية الفاشية".

من جهته، قال عضو مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في قامشلو، سيف الدين حسين، "أن شعب شمال وشرق سوريا سيبقى ملتفاً حول قوات سوريا الديمقراطية وقوات الكريلا في مقاومتهم التاريخية دفاعاً عن الإنسانية جمعاء، وعاهد الشهداء بتصعيد النضال على نهج أخوة الشعوب".

من جهتها، ألقت شقيقة الشهيدة ليلوز أوزكان، وندى أوزكان، كلمة، عاهدت فيها على "تصعيد المقاومة والنضال والسير على خطا الشهداء".

من جهتها، قالت عضوة مؤتمر ستار في قامشلو، هندرين خليل، إن "اجتماع المكونات من الكرد والعرب تحت هذه الخيمة هو تأكيد على انتصار مشروع أخوة الشعوب والأمة الديمقراطية، كما أنه يؤكد تمازج الدم العربي والكردي، وعلى موقف شعب المنطقة بكافة مكوناتها بالبقاء والاستمرار على نهج الشهداء ووحدة الشعوب والانتقام لدماء الشهداء".

وانتهت مراسم العزاء، بقراءة بيان باسم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، وذلك من قبل عضو المجلس عبد العزيز عثمان باللغة العربية، وشيرين الأحمد باللغة الكردية. شجب فيه هجمات الاحتلال التركي والصمت الدولي. وأكد على "تصعيد النضال والمقاومة ضد الدولة التركية الفاشية.

(خ ع/ك)

ANHA