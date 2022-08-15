​​​​​​​من خيمة الاعتصام.. مجلس عوائل الشهداء بإقليم الجزيرة: سنستمر في المقاومة على خطا الشهيد عكيد

تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وللمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة، نصبت قوات حماية المجتمع بالتنسيق مع مؤتمر ستار خيمة اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، تحت شعار "أين هي عدالتكم وضميركم"، وذلك في الـ ١٢ من شهر آب الجاري.

وشارك في فعاليات خيمة الاعتصام في يومها الرابع، أعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء بإقليم الجزيرة، حيث زينت الخيمة بصور الشهداء، ويافطات كتب عليها "أين الضمير العالمي من جرائم أردوغان، أين ضمير الإنسانية"، و "لا للحرب ضد الطفولة"، و "عهدنا المقاومة".

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في لجنة المرأة بمجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة جواهر عثمان، كلمة باركت فيها الذكرى الـ 38 لقفزة 15 آب، واستنكرت هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وقالت: "نحن مجلس عوائل الشهداء، نحمل على كاهلنا الجزء الأكبر للوقوف في وجه هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على المنطقة".

ونوهت إلى تكاتف المكونات المنطقة، بقولها "شعب شمال وشرق سوريا يعيش مع بعضه منذ زمن طويل، والاحتلال التركي يريد ضرب هذا النسيج الاجتماعي عبر شن هجمات احتلالية على المنطقة، وارتكاب مجازر وإبادة بحق شعبها"، مؤكدة "نحن مجلس عوائل الشهداء على جاهزية تامة للتصدي لكافة هجمات الاحتلال".

وأضافت: "جميع المقاتلين من أجل الحرية في عموم كردستان أقسموا بمتابعة المسيرة النضالية للمناضل الشهيد عكيد (معصوم قورقماز) وعلى خطا وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا تبنيهم نهج المقاومة ضد جميع أشكال الإبادة"، مشددة "نحن مجلس عوائل الشهداء بكافة مكوناتنا قاومنا هجمات الاحتلال وسنقاوم، ونقول للعدو هذه أرضنا وثقافتنا لن نتخلى عنها مهما حاولت وسنواصل السير على درب شهدائنا".

لفتت جواهر عثمان الانتباه إلى استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة المحرّمة دولياً في مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، "يستخدم الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية والحديثة ضدنا ويستهدفنا في منازلنا، في الوقت الذي نحمي فيه أرضنا وتاريخنا ومكتسباتنا التي تحققت بفضل تضحيات أبنائنا وبناتنا الشهيدات، وليس من حق أي أحد أن يحتل شبر من أرضنا"، داعية الأهالي إلى رفع الجاهزية التامة في هذه المرحلة الحساسة ضد دولة الاحتلال التركي.

من جهتها، هنّأت شمسي خان كلو، والدة الشهيد محي الدين كلو الذي استشهد في الـ 9 آب الجاري، مع 3 مقاتلين من قوات الدفاع الذاتي إثر استهدف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي في مدينة قامشلو، الذكرى الـ 38 لقفزة 15 آب على القائد عبد الله أوجلان والمقاتلين في جبال الحرية وعلى كافة الحضور.

وأكدت أن الاحتلال التركي لم يستطع القضاء على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان وهزيمة مقاتلي جبال الحرية لذلك صعد من حدة هجماته على شمال وشرق سوريا".

وأشادت بتضحيات الشهداء الذين يعود الفضل الأكبر لهم في تحقيق الأمن والسلام في المنطقة، قائلة "بفضل تضحيات شهدائنا؛ الشهيد محي الدين ودجوار وريزان، نحن اليوم هنا نعيش على تراب أرضنا بحرية وكرامة؛ لأن أرض كردستان تستحق هذه التضحيات".

(ل م/ي م)

ANHA