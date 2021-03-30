​​​​​​​من خيمة الاعتصام.. فكر القائد أوجلان له تأثير على جميع الشعوب

وتستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها إدارة المرأة في الرقّة، في يومها الرابع، بزيارة وفود.

زار، اليوم، أهالي الريف الجنوبي ومؤسسات ومجالس المرأة، ووحدات حماية المجتمع، وحزب سوريا المستقبل، وألقوا خلالها عدّة كلمات.

وباسم حزب سوريا المستقبل (فرع الرقّة) تحدّثت نائبة الفرع، زليخة عبدي، وقالت: "إنّنا نؤكّد على نضالنا بحق الدّفاع المشروع عن حقوق جميع النساء، ونساند كل معتقل وكل المقاومين ، عبر نهج القائد عبدالله أوجلان الذي كان نموذجه حقيقياً في أصعب الظروف في الشرق الأوسط".

أمّا الكلمة التي أُلقيت باسم وحدات حماية المجتمع، ألقتها العضوة، فريال معمّر، جاء فيها: "فكر القائد عبد الله أوجلان لهُ تأثير على جميع الأجيال، المرأة التي حرّرت فكرها أصبحت شعلة المقاومة".

ومن جانبها، أشارت آسيا إبراهيم في كلمة ألقيت باسم الخط الجنوبي إلى أنّ الهدف من استمرار المؤامرة بات مكشوفًا وواضحًا، نحن نهضنا بفكره عبر مشروعه، مشروع الأمّة الديمقراطية.

وتابعت: عهدًا منّا سنتابع مسيرته جميعًا كنساء سوريات ومناضلات، وسنثبت مدى أهميّة فكره والعمل على إنجاحه.

والجدير بالذّكر أن فعاليات الخيمة سوف تنتهي يوم غدٍ، ببيان ختامي إلى الرأي العام.

(رع/س و)

ANHA