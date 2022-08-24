​​​​​​​من خيمة الاعتصام.. أهالي تل كوجر: سنواصل مساندة قواتنا العسكرية ونحرر أرضنا من الاحتلال التركي

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبت من قبل قوات حماية المجتمع بالتنسيق مع مؤتمر ستار في 12 آب الجاري في يومها الثالث عشر على التوالي، احتجاجاً على هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، أمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمدينة قامشلو.

وتوافد إلى خيمة الاعتصام، اليوم، العشرات من أهالي ناحية تل كوجر التابعة لمقاطعة قامشلو، وعضوت مؤتمر ستار وأعضاء وعضوات اللجنة الاجتماعية للناحية، ولجنة "شلير" المعنية بشؤون الأطفال في قامشلو.

وعُلّقت في الخيمة، صور الأطفال الذين استشهدوا وأصيبوا في الفترة الأخيرة بهجمات الطائرات المسيّرة التابعة لدولة الاحتلال التركي على المنطقة، وأعلام مؤتمر ستار، ووحدات حماية الشعب (YPG) والمرأة (YPJ)، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "لا للاحتلال"، و "لا حياة بدون القائد".

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه قراءة بيان من قبل عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل كوجر، أمل الجلود.

أدان مؤتمر ستار بناحية تل كوجر، في مستهل بيانه، الهجمات المتكررة على شمال وشرق سوريا من قبل الاحتلال التركي وارتكاب المجازر الوحشية بحق السكان المدنيين الآمنين، مؤكداً أنه "عمل جبان وغير أخلاقي وغير إنساني".

كما دان "الصمت الدولي الفاضح، وعدم التزم الدول الضامنة بتعهداتها". متقدماً تعازيها الحارة "لذوي شهدائنا، ونقول مهما فعلوا لن يكسروا إرادتنا ولن يخرجونا عن مسار الحرية والديمقراطية، وسنحمي وجودنا وهويتنا مهما كان الثمن".

وطالب بتأمين غطاء جوي لشمال وشرق سوريا، قائلاً في ختام كلمته "نناشد شعبنا الوقوف مع القوات العسكرية ضد الهجمات المعادية لأرضنا وشعبنا، كما نعاهد الشهداء بإكمال المسيرة تحت رايتهم ولا عودة إلى الوراء حتى تتحرر أرض الآباء والأجداد من رجسهم"، مؤكداً "مهما اشتدت الظروف، سنصعّد من وتيرة النضال حتى تحقيق النصر، وحتماً النصر لنا والنصر لنا والنصر لنا".

ثم بيَّن عضو مجلس ناحية تل كوجر، صالح كنو، أن سبب مجيئهم إلى خيمة الاعتصام هي إظهار حقيقة من هو "الإرهابي" للعالم، وقال: "نحن هنا لِنُسمع هذا العالم الصامت صوتنا، لنثبت للعالم من هو الإرهابي الحقيقي، هل الإرهابي هو من يدافع عن أرضه وعرضه؟، أم الإرهابي هو من انتهك جميع حقوق الإنسان، وقتل الأطفال والنساء، ودمر البيوت، وكل ذلك أمام مرأى ومسمع جميع العالم".

وأكد أن شعب شمال وشرق سوريا بجميع مكوناته، سيبقى مسانداً لقواته، وسائر على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، قائلاً: "مع قوات سوريا الديمقراطية سنحقق النصر ونحرر أراضينا من المحتل التركي".

من جهتها، أدانت الإدارية في الساحة الاجتماعية لإقليم الجزيرة، نداء الصالح، الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وقالت: "اليوم نرى المسيّرات التركية تحلق في سماء مناطقنا دون أي رادع أو خوف أو قانون، هل هذا الصمت الدولي خوف أم اتفاق؟، أم أن هذا العدوان يخدم مصالح أغلب الدول".

وعن موقف "الدول الضامنة" والمنظمات الحقوقية، نوّهت إلى أنه يجعلنا نتساءل "لماذا نحن بالذات، شعب شمال وشرق سوريا الذي حارب الإرهاب يتم استهدافه، فهل الأطفال إرهابيون؟".

أكدت نداء الصالح في ختام كلمتها، أن أهالي شمال وشرق سوريا سيواصلون مساندة القوات العسكرية، قائلة: "إذ لزم الأمر سنكون جميعنا في الخنادق، سنقاوم، سنقاتل، سنكون قنابل".

(ك.آ/ي م)

ANHA