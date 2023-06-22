​​​​​​​من جنوب كردستان إدانات نسائية لمجزرة الاحتلال التركي

جاء ذلك خلال بيان، أدلت به ممثلية مؤتمر ستار والتنظيمات النسائية في جنوب كردستان، اليوم، بصدد المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في (20 حزيران الجاري)، بحق الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو، يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما، وإصابة الرئيس المشترك للمجلس كابي شمعون.

وتقدّمت ممثلية مؤتمر ستار والتنظيمات النسائية، خلال البيان الذي ألقي في حديقة آزادي بمدينة السليمانية، وقرأته عضوة حملة الاتحاد النسائي ضد الاحتلال والعنف، فوزية عبد الكريم، بالعزاء لذوي الشهداء وللإدارة الذاتية الديمقراطية ولعموم الشعب في شمال وشرق سوريا.

أشاد البيان بدور الشهيدة ليمان شويش (ريحان) في ثورة روج آفا وعملها في خدمة القضية الكردية والمرأة، وتقوية العلاقات بين التنظيمات النسائية الكردية "لحماية وتنمية منجزات المرأة في الأجزاء الأربعة لكردستان".

وشدد على الأهمية بمكان تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته حيال "هذه الاستهدافات بحق الناشطات والناشطين في شمال وشرق سوريا".

(س ع/ي م)