​​​​​​​من جديد طلب للمحامين للقاء القائد عبد الله اوجلان

قدّم مكتب العصر الحقوقي طلباً جيداً إلى مكتب النيابة العامة في مدينة بورصة التركية ومديرية السجن في إمرالي للقاء موكلهم القائد عبد الله أوجلان.

الطلب قُدّم من كل من: راضية أوزتورك، وإبراهيم بيلمز وعمران امكجي وجنكيز يوركلي" محاميي مكتب العصر الحقوقي.

كما تقدّم المحامون للجهات ذاتها، بطلب لزيارة "عمر خيري كونار وحاميلي يلدرم وويسي آكتاش" المعتقلين في سجن إمرالي.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ شباط عام 1999، وقطع اتصاله مع المحيط الخارجي منذ آذار 2021.

ويتقدم محامو وذوو القائد عبد الله أوجلان بشكل أسبوعي بطلبين للسلطات التركية للقائه.

وعلى الرغم من الفعاليات والنشاطات اليومية المنددة بالعزلة والمطالِبة بحريته، وتسليط الإعلام الضوء على خروقات الدولة التركية للقوانين والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما الخاصة بالمعتقلين السياسيين، تواصل السلطات منع ذوي ومحامي القائد عبد الله أوجلان من اللقاء به.

(أ م)